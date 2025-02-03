Вбивство військового ТЦК у Пирятині: підозрюваному обрали запобіжний захід

Вбивство військового ТЦК у Пирятині

Нагадаємо, 1 лютого на заправці у Пирятині Полтавської області, де зупинився автобус з мобілізованими, напали та вбили військового ТЦК. Він входив у конвой, який супроводжував військовозобов'язаних.

Після того, як військовий відмовився віддати свою зброю зловмиснику, обличчя якого було сховано балаклавою, той вистрелив в нього з рушниці, яку мав при собі. Військовий ТЦК загинув на місці. Стрілок разом з одним з мобілізованих, втік.

Однак скоро їх затримали правоохоронці. Обом учасникам злочину повідомили про підозру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.