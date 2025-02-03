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Вбивство військового ТЦК у Пирятині: підозрюваному обрали запобіжний захід

Полтавська область, Понеділок 03 лютого 2025 18:15
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Вбивство військового ТЦК у Пирятині: підозрюваному обрали запобіжний захід Фото: суд заарештував підозрюваного у вбивстві військового ТЦК у Пирятині (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Пирятинський районний суд Полтавської області заарештував жителя міста Лубни Вадима Кузуба. Його підозрюють у тому, що він застрелив військовослужбовця ТЦК у Пирятині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання суду.

Під час суду прокуратура просила обрати для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з моменту затримання та не визначати розмір застави. Сторона захисту просила про цілодобовий домашній арешт.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді триманні під вартою на 60 днів. Він буде арештований до першого квітня без права внесення застави.

Вбивство військового ТЦК у Пирятині

Нагадаємо, 1 лютого на заправці у Пирятині Полтавської області, де зупинився автобус з мобілізованими, напали та вбили військового ТЦК. Він входив у конвой, який супроводжував військовозобов'язаних.

Після того, як військовий відмовився віддати свою зброю зловмиснику, обличчя якого було сховано балаклавою, той вистрелив в нього з рушниці, яку мав при собі. Військовий ТЦК загинув на місці. Стрілок разом з одним з мобілізованих, втік.

Однак скоро їх затримали правоохоронці. Обом учасникам злочину повідомили про підозру.

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Полтава Полтавська область ТЦК Суд
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