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Вбивство військового в Одесі: поліція знайшла підозрюваного

Фото: поліція знайшла підозрюваного (umdpl.info)
Автор: Каріна Левицька

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві військовослужбовця у Подільську Одеської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

За даними правоохоронців підозрюваним став житель Одеської області, який тимчасово проживав у райцентрі.

"Фігуранта ми затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі вирішуємо питання про  повідомлення йому про підозру в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині та обрання запобіжного заходу", - зазначив начальник Подільського районного управління поліції Олег Жуковський.

За скоєне, правопорушнику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, вчора, 8 березня, на проспекті Шевченка у місті Подільськ випадковими перехожими було виявлено тіло військового.

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Одеса