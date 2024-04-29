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Вбивство українців у Німеччині: у ЗСУ встановили особу одного із військовослужбовців

Фото: один із українських військових, які були вбиті у Німеччині (facebook.com/uaairborne)
Автор: Тетяна Степанова

Одним з українських військових, які загинули у Німеччині 27 квітня, був військовослужбовцем 81 Слобожанської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook командування ДШВ.

"Встановлено особу одного із військовослужбовців, які загинули у Німеччині у місті Мурнау. Ним є наш побратим - військовослужбовець 122-го аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗС України. З етичних міркувань ми не повідомляємо його імені", - йдеться у повідомленні.

Як зазначило командування, у 2023-му році військовий був поранений в боях за Білогорівку, після чого проходив лікування та реабілітацію у Німеччині.

 

Вбивство українців у Німеччині

Нагадаємо, 27 квітня в місті Мурнау-ам-Штафельзее, Верхня Баварія, було вбито двох українських чоловіків 23 і 36 років. Вони отримали ножові поранення на території торгового центру. Один загинув на місці, другий помер у лікарні. За підозрою у скоєнні вбивства затримано 57-річного росіянина.

За даними МЗС України, жертвами нападу стали українські військовослужбовці, які проходили медичну реабілітацію.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив Департаменту консульської служби МЗС і Генеральному консульству в Мюнхені тримати справу на особливому контролі.

Вчора, 28 квітня, у Німеччині заарештували росіянина, який підозрюється у вбивстві двох українців.

Німецьке відомство з боротьби з екстремізмом і тероризмом взяло під свій контроль розслідування вбивства двох українців. Прокуратура Мюнхена не відкидає політичного мотиву злочину.

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