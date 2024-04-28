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Вбивство українців в Німеччині. Загиблими, попередньо, були військові на реабілітації, - МЗС

Фото: МЗС розповіло деталі вбивства українців в Німеччині (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українці, яких було вбито в Німеччині, за попередніми даними, були військовослужбовцями, що проходили медичну реабілітацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

За попередніми даними, загиблі громадяни були військовослужбовцями, які проходили медичну реабілітацію в Німеччині. Українські консули уточнюють інформацію щодо підрозділів, у яких служили загиблі, та встановлюють звʼязок із їхніми рідними.

"Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив Департаменту консульської служби МЗС і Генеральному консульству в Мюнхені тримати справу на особливому контролі та перебувати у постійному контакті з правоохоронними органами ФРН, аби вбивця поніс покарання за всією суворістю закону", - повідомили в міністерстві.

Глава МЗС також висловив вдячність німецьким правоохоронцям за оперативне затримання підозрюваного.

 

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 27 квітня, в місті Мурнау-ам-Штафельзее на території місцевого торгового центру внаслідок ножових поранень було вбито двох українців, чоловіків 1987 та 2001 років народження.

За інформацією Генерального консульства України у Мюнхені, поліція Гарміш-Партенкірхен затримала за підозрою у вчиненні подвійного вбивства 57-річного громадянина РФ. Наразі триває слідство.

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