Вбивство українців в Німеччині. Загиблими, попередньо, були військові на реабілітації, - МЗС

За попередніми даними, загиблі громадяни були військовослужбовцями, які проходили медичну реабілітацію в Німеччині. Українські консули уточнюють інформацію щодо підрозділів, у яких служили загиблі, та встановлюють звʼязок із їхніми рідними.

"Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив Департаменту консульської служби МЗС і Генеральному консульству в Мюнхені тримати справу на особливому контролі та перебувати у постійному контакті з правоохоронними органами ФРН, аби вбивця поніс покарання за всією суворістю закону", - повідомили в міністерстві.

Глава МЗС також висловив вдячність німецьким правоохоронцям за оперативне затримання підозрюваного.