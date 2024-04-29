Вбивство українців у Німеччині: прокуратура не відкидає політичного мотиву злочину

Німецьке відомство з боротьби з екстремізмом і тероризмом взяло під свій контроль розслідування вбивства двох українців, у якому підозрюють громадянина РФ. Прокуратура Мюнхена не відкидає політичного мотиву злочину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.
Як зазначає видання, поліція наразі не дає коментарів щодо мотивів даного злочину.
У коментарі Der Spiegel представник поліції заявив, що зараз немає жодних ознак політичного підґрунтя злочину, наприклад, розбіжностей у поглядах на війну Росії проти України. За його словами, швидше за все, певну роль могло відіграти особисте минуле - чоловіки, імовірно, були знайомі.
При цьому прокуратура Мюнхена не відкидає політичного мотиву злочину.
Нагадаємо, 27 квітня в місті Мурнау-ам-Штафельзее, Верхня Баварія, було вбито двох українських чоловіків 23 і 36 років. Вони отримали ножові поранення на території торгового центру. Один загинув на місці, другий помер у лікарні. За підозрою у скоєнні вбивства затримано 57-річного росіянина.
За попередніми даними МЗС України, жертвами нападу стали українські військовослужбовці, які проходили медичну реабілітацію.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив Департаменту консульської служби МЗС і Генеральному консульству в Мюнхені тримати справу на особливому контролі.
Вчора у Німеччині заарештували росіянина, який підозрюється у вбивстві двох українців.
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