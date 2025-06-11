Вбивство української сім'ї у Бельгії: консули України відвідали підозрюваного підлітка

Вбивство української сім'ї у Бельгії

6 червня у бельгійському місті Хаасроде виявили тіла громадянки України та її шестирічної доньки. У будинку, де вони проживали, сталась пожежа. Обидві жертви мали численні ножеві поранення.

Родина проживала на території Бельгії протягом трьох останніх років. Старший син, як вважалось на початку слідства, перебував у школі. Батько дітей - український військовослужбовець.

Наступного дня голова МЗС Андрій Сибіга доручив посольству України в Бельгії взяти на контроль справу щодо вбивства.

Вчора ж, 10 червня, 16-річний підліток зізнався у вбивстві. Прокурорка Сара Каллеверт розповіла, що затриманий озвучив мотив, але він настільки банальний, що викликає сумнів і вимагає подальшого розслідування.

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