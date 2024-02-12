Вбивство українського баскетболіста у Німеччині: з'явились нові подробиці нападу

Наразі у справі про вбивство українського баскетболіста Володимира Єрмакова фігурують двоє підозрюваних, одного з яких вже звільнили з-під варти. Крім того, відомо ще про двох постраждалих, окрім юнаків з України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на t-online.
Гельзенкірхен
Гельзенкірхена
поліції Ессена 12 лютого, передумови того, що сталося, досі незрозумілі" та "про мотиви нічого не відомо", поліція не вважає, що це був політично мотивований напад.
"Розслідування триває", - констатують німецькі журналісти.
Як писало РБК-Україна, в Дюссельдорфі, Німеччина, два українські баскетболісти стали жертвами нападу. Невідомі з ножами напали на хлопців через їхню національність.
МЗС України взяло на особливий контроль розслідування вбивства українського баскетболіста Володимира Єрмакова в Німеччині. Наразі вже відомо, що нападника затримали.
Нагадаємо, 17-річний Володимир Єрмаков та його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду ART Giants (U-19) з Дюссельдорфа.
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