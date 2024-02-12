Вбивство українського баскетболіста у Німеччині: з'явились нові подробиці нападу

Не один підозрюваний

Гельзенкірхен

Гельзенкірхена

поліції Ессена 12 лютого, передумови того, що сталося, досі незрозумілі" та "про мотиви нічого не відомо", поліція не вважає, що це був політично мотивований напад.

"Розслідування триває", - констатують німецькі журналісти.

Вбивство Єрмакова

Як писало РБК-Україна, в Дюссельдорфі, Німеччина, два українські баскетболісти стали жертвами нападу. Невідомі з ножами напали на хлопців через їхню національність.

МЗС України взяло на особливий контроль розслідування вбивства українського баскетболіста Володимира Єрмакова в Німеччині. Наразі вже відомо, що нападника затримали.

Нагадаємо, 17-річний Володимир Єрмаков та його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду ART Giants (U-19) з Дюссельдорфа.