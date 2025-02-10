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Вбивство українських військових у Німеччині: підозрюваний росіянин визнав провину

Ілюстративне фото: росіянин, підозрюваний у вбивстві українських військових у Німеччині, визнав провину (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Громадянин Росії, якого підозрюють у вбивстві двох українських військових у квітні 2024 року у Німеччині, визнав у суді свою провину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, на початку судового засідання в понеділок, 10 лютого, обвинувачений визнав свою провину.

"Зараз, у тверезому стані, я глибоко шкодую про те, що трапилося", - сказав він через свого адвоката.

Як заявили в Центральному управлінні з боротьби з екстремізмом і тероризмом прокуратури Мюнхена, через суперечку росіянин відчув себе "ущемленим у своїй національній гордості".

В обвинувальному висновку йдеться, що підозрюваний, який проживає в Німеччині з початку дев'яностих років, є "прихильником роздутого російського націоналізму", який "беззастережно виступає за російську загарбницьку війну проти України".

Вбивство українських військових у Німеччині

Нагадаємо, 27 квітня 2024 року в німецькому місті Мурнау-ам-Штафельзее було вбито двох українських чоловіків 23 і 36 років. Вони отримали ножові поранення на території торгового центру. Один загинув на місці, другий помер у лікарні. За підозрою у скоєнні вбивства затримали 57-річного росіянина.

За даними МЗС України, жертвами нападу стали українські військовослужбовці, які проходили медичну реабілітацію.

Згодом у Німеччині заарештували росіянина, який підозрюється у вбивстві двох українців.

Німецьке відомство з боротьби з екстремізмом і тероризмом взяло під свій контроль розслідування вбивства двох українців. Прокуратура Мюнхена тоді не відкидала політичного мотиву злочину.

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