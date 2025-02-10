Вбивство українських військових у Німеччині: підозрюваний росіянин визнав провину

Громадянин Росії, якого підозрюють у вбивстві двох українських військових у квітні 2024 року у Німеччині, визнав у суді свою провину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Як повідомляється, на початку судового засідання в понеділок, 10 лютого, обвинувачений визнав свою провину.

"Зараз, у тверезому стані, я глибоко шкодую про те, що трапилося", - сказав він через свого адвоката.

Як заявили в Центральному управлінні з боротьби з екстремізмом і тероризмом прокуратури Мюнхена, через суперечку росіянин відчув себе "ущемленим у своїй національній гордості".

В обвинувальному висновку йдеться, що підозрюваний, який проживає в Німеччині з початку дев'яностих років, є "прихильником роздутого російського націоналізму", який "беззастережно виступає за російську загарбницьку війну проти України".