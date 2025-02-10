Вбивство українських військових у Німеччині: підозрюваний росіянин визнав провину
Громадянин Росії, якого підозрюють у вбивстві двох українських військових у квітні 2024 року у Німеччині, визнав у суді свою провину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Як повідомляється, на початку судового засідання в понеділок, 10 лютого, обвинувачений визнав свою провину.
"Зараз, у тверезому стані, я глибоко шкодую про те, що трапилося", - сказав він через свого адвоката.
Як заявили в Центральному управлінні з боротьби з екстремізмом і тероризмом прокуратури Мюнхена, через суперечку росіянин відчув себе "ущемленим у своїй національній гордості".
В обвинувальному висновку йдеться, що підозрюваний, який проживає в Німеччині з початку дев'яностих років, є "прихильником роздутого російського націоналізму", який "беззастережно виступає за російську загарбницьку війну проти України".
Вбивство українських військових у Німеччині
Нагадаємо, 27 квітня 2024 року в німецькому місті Мурнау-ам-Штафельзее було вбито двох українських чоловіків 23 і 36 років. Вони отримали ножові поранення на території торгового центру. Один загинув на місці, другий помер у лікарні. За підозрою у скоєнні вбивства затримали 57-річного росіянина.
За даними МЗС України, жертвами нападу стали українські військовослужбовці, які проходили медичну реабілітацію.
Згодом у Німеччині заарештували росіянина, який підозрюється у вбивстві двох українців.
Німецьке відомство з боротьби з екстремізмом і тероризмом взяло під свій контроль розслідування вбивства двох українців. Прокуратура Мюнхена тоді не відкидала політичного мотиву злочину.
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