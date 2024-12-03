Вбивство українських баскетболістів у Німеччині: суд призначив нападникам покарання

Суд у німецькому Ессені ухвалив вироки у справі про вбивство двох українських молодих баскетболістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WDR .

Зазначається, що четверо підсудних, які брали участь у нападі, отримали тривалі терміни ув’язнення для неповнолітніх:

двоє засуджені до 10 років ,

, двоє інших - до 8 з половиною років.

Відомо, що двоє із засуджених мають німецьке громадянство, а інші двоє - сирійське.

Повідомляється, що їхня провина кваліфікується як спільне подвійне вбивство.

Окрім цього, у суді було визнано, що підстав для злочину у нападників не було. Йшлося лише про застосування сили.

Також суду не вдалося встановити ксенофобський мотив злочину, хоча спочатку прокуратура припустила, що на спортсменів могли напасти через те, що вони приїхали з України.

Зазначається, що у вироках фігурують і інші злочини молодиків.

У суді було визнано, що зловмисники вже вчиняли насильницькі злочини до вбивства двох українських баскетболістів. Тому п рокуратура вимагала від 9 з половиною до 10 років ув'язнення для неповнолітніх.

Наразі вироки ще не набрали законної сили, однак адвокати підсудних вже оголосили про подання апеляції.

Батьки загиблих були присутні на оголошенні вироку. Вони заявили, що жодне покарання не зможе компенсувати втрату їхніх дітей.

Вбивство двох українців у Німеччині

Трагедія сталася 10 лютого у німецькому Дюссельдорфі, коли банда малолітніх юнаків накинулась на двох українських баскетболістів, які знаходились на станції Оберхаузен. Спортсменам було 17 та 18 років.

Обидва хлопця виступали за молодіжну команду ART Giants (U-19) з Дюссельдорфа. Вони приїхали до Німеччини після початку повномасштабного вторгнення РФ, шукаючи разом із батьками захисту.

Один із нападників завдав смертельних ножових ударів після сварки, яку було спричинено зловмисниками. Внаслідок цього 17-річний Володимир Єрмаков помер на місці. За життя його товариша - Артема Козаченко - лікарі боролись більше тижня. Однак хлопець помер у лікарні від тяжкості отриманих травм.

Справу супроводжувало громадське обурення через те, що злочинці раніше вже скоювали насильницькі дії й були відомі правоохоронцям як рецидивісти.