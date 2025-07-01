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Вбивство українки з дитиною у Німеччині: МЗС оприлюднило подробиці трагедії

Ілюстративне фото: у Німеччині вбили українку з дитиною (GettyImages)
Автор: Наталія Кава, Мілан Лєліч

У Німеччині знайдені мертвими громадянка України та її малолітня донька. Їх тіла було знайдено неподалік місця проживання.

Про це РБК-Україна повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

У місті Дорстен (федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія, Німеччина - ред.) 29 червня були виявлені тіла двох громадянок України - жінки 1992 року народження та її доньки, якій було менше року. Як повідомили в Генеральному консульстві України в Дюссельдорфі, тіла знайшли неподалік місця їхнього проживання.

За даними МЗС, вже наступного дня, 30 червня, німецька поліція затримала 15-річного громадянина України, який сам з’явився на місце злочину та зізнався у скоєному. За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці наразі встановлюють, у яких стосунках підліток перебував із загиблими.

Генконсульство повідомило, що звернулося до правоохоронних органів за додатковою інформацією та працює над встановленням контакту з родичами як загиблих, так і затриманого. Справа перебуває на особливому контролі дипустанови.

Нагадаємо, вчора ми писали про те, що у Німеччині знайдені мертвими громадянка України та її малолітня донька. У злочині зізнався український підліток.

Вбивства у Німеччині

Варто нагадати, що останнім часом у Німеччині регулярно фіксуються напади на громадян України як на побутовому, так і на етнічному ґрунті. Зокрема, у березні цього року в Німеччині присудили довічне ув'язнення росіянину, який вбив двох українських військовослужбовців.

А у березні 2024 року в Німеччині подружжя вбило українських переселенців, - матір і доньку, - заради викрадення немовля.

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