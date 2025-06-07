Вбивство сім'ї українського військового у Бельгії: посольство взяло справу на контроль

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив посольству України в Бельгії взяти на контроль справу про вбивство дружини та доньки українського військового.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Міністерства закордонних справ.

"Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив посольству України в Бельгії тримати на особливому контролі справу щодо загибелі в місті Хассроде двох громадянок України - матері та доньки, 1979 та 2019 року народження", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві підтвердили, що тіла двох жертв були виявлені під час гасіння пожежі в будинку.

Консульські співробітники вже перебувають на контакті з рідними загиблих та представниками місцевої поліції та прокуратури. Обставини загибелі та причини інциденту встановлюються.

"Прокуратура міста Льовен відкрила кримінальне провадження, тривають слідчі дії. Українські дипломати продовжать надавати необхідну консульську допомогу та інформувати громадськість про перебіг розслідування", - додали в МЗС.