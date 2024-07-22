Вбивство прикордонника через ревнощі в Тернополі: військовому повідомили про підозру

"За процесуального керівництва Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру 36-річному військовослужбовцю військової частини за фактом умисного вбивства (ч.1 ст.115 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, офіцер дізнався про можливі близькі взаємини дружини із військовослужбовцем прикордонної служби та приїхав до нього в один із готелів Тернополя.

Під час конфлікту, який виник через ревнощі, підозрюваний дістав із кобури пістолет та здійснив сім пострілів у 25-річного прикордонника, від яких той загинув.

У цей час дружина підозрюваного перебувала вдома з дітьми.

Після інциденту військового затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання про обрання для нього міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.