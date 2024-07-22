Вбивство прикордонника через ревнощі в Тернополі: військовому повідомили про підозру

Військовому, який 21 липня у готелі в Тернополі застрелив прикордонника через ревнощі, повідомили про підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.
"За процесуального керівництва Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру 36-річному військовослужбовцю військової частини за фактом умисного вбивства (ч.1 ст.115 КК України)", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, офіцер дізнався про можливі близькі взаємини дружини із військовослужбовцем прикордонної служби та приїхав до нього в один із готелів Тернополя.
Під час конфлікту, який виник через ревнощі, підозрюваний дістав із кобури пістолет та здійснив сім пострілів у 25-річного прикордонника, від яких той загинув.
У цей час дружина підозрюваного перебувала вдома з дітьми.
Після інциденту військового затримано у порядку ст. 208 КПК України.
Наразі вирішується питання про обрання для нього міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, в ніч на 21 липня в готелі Тернополя сталася стрілянина.
Майор однієї із військових частин здійснив кілька пострілів із закріпленої за ним зброї (пістолета) у 25-річного військовослужбовця прикордонної служби.
Від отриманих кульових поранень прикордонник загинув на місці.
Як з'ясували правоохоронці, конфлікт виник через ревнощі.
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