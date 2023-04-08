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Вбивство посла Італії: в Конго шістьох людей засудили довічно

Фото: У Конго довічно засудили шістьох чоловіків за вбивство посла в Італії (twitter.com/nab_ukr)
Автор: Максим Шушко

За вбивство посла Італії, його охоронця та водія у Конго засудили до довічного ув'язнення шістьох чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Alarabiya.

Посол Італії Лука Аттаназіо, охоронець Вітторіо Якаваччі та їх водій Мустафа Міламбо були вбиті у Конго 22 лютого 2021 року. Вони їхали зі східного міста Гома та мали прийняти участь у проекті Всесвітньої продовольчої програми.

Шестеро озброєних чоловіків перехопили два автомобілі на дорозі, убили Міламбо та викрали шістьох пасажирів. Згодом армія Республіки Конго та рейнджери вистежили групу злочинців, почалася перестрілка, під час якої викрадачі застрелили двох італійців.

"П'ятеро засуджених до довічного ув’язнення вже перебувають у в’язниці, а один судиться заочно", - повідомив італійський адвокат Боніфацій Баламаге.

"У той день, коли правосуддя відбулося, ми відзначаємо яскравий приклад і відданість Луки, Вітторіо та Мустафи", - йдеться у повідомленні посольства Італії в Кіншасі.

Раніше ми повідомляли, в Демократичній Республіці Конго повстанці обстріляли гелікоптер миротворчої місії ООН. Внаслідок нападу одного з пасажирів вертольота було вбито.

Нагадаємо, у Конго стався теракт у церкві, постраждало 15 людей.

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