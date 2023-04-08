Вбивство посла Італії: в Конго шістьох людей засудили довічно

Посол Італії Лука Аттаназіо, охоронець Вітторіо Якаваччі та їх водій Мустафа Міламбо були вбиті у Конго 22 лютого 2021 року. Вони їхали зі східного міста Гома та мали прийняти участь у проекті Всесвітньої продовольчої програми.

Шестеро озброєних чоловіків перехопили два автомобілі на дорозі, убили Міламбо та викрали шістьох пасажирів. Згодом армія Республіки Конго та рейнджери вистежили групу злочинців, почалася перестрілка, під час якої викрадачі застрелили двох італійців.

"П'ятеро засуджених до довічного ув’язнення вже перебувають у в’язниці, а один судиться заочно", - повідомив італійський адвокат Боніфацій Баламаге.

"У той день, коли правосуддя відбулося, ми відзначаємо яскравий приклад і відданість Луки, Вітторіо та Мустафи", - йдеться у повідомленні посольства Італії в Кіншасі.