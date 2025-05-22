Вбивство Портнова в Мадриді: посольство України взяло справу на контроль

Вбивство Портнова

Нагадаємо, вчора, 21 травня, неподалік Мадриду було вбито колишнього українського політика Андрія Портнова. Раніше він був радником екс-президента Віктора Януковича.

За даними колишнього українського політика Андрія Портнова вбили просто на парковці біля школи на околицях Мадрида - його розстріляли в спину.

Всі деталі вбивства - в матеріалі РБК-Україна.

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