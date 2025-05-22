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Вбивство Портнова в Мадриді: посольство України взяло справу на контроль

Четвер 22 травня 2025 16:13
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Вбивство Портнова в Мадриді: посольство України взяло справу на контроль Фото: Андрій Портнов (соцмережі)
Автор: Наталія Кава, Мілан Лєліч

Колишнього українського політика та юриста - Андрія Портнова застрелили у Мадриді, Іспанія. Напад скоїла група осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

За інформацією посольства України в Іспанії, вбивство сталось вранці середи, 21 травня, в Посуело-де-Аларкон, провінція Мадрид.

У МЗС уточнили, що за інформацією правоохоронних органів, напад був здійснений групою осіб.

"Розслідування здійснює Група вбивств №5 спільно з Відділом криміналістики Мадридського регіонального управління Національної поліції Іспанії", - заявили у МЗС.

Зазначається, що станом на день 22 травня затримань підозрюваних у справі ще не відбулося. Однак посольство України перебуває на постійному контакті з правоохоронними органами та очікує більш детальної інформації у відповідь на офіційний запит до національної поліції Іспанії.

"Справа перебуває на контролі дипустанови", - сказано у заяві.

Вбивство Портнова

Нагадаємо, вчора, 21 травня, неподалік Мадриду було вбито колишнього українського політика Андрія Портнова. Раніше він був радником екс-президента Віктора Януковича.

За даними колишнього українського політика Андрія Портнова вбили просто на парковці біля школи на околицях Мадрида - його розстріляли в спину.

Всі деталі вбивства - в матеріалі РБК-Україна.

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