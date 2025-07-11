Вбивство полковника СБУ та фінансування поставок Patriot для України: новини за 10 липня

У Києві застрелили полковника СБУ: що відомо

У Києві в четвер, 10 липня в Голосіївському районі сталася стрілянина. Внаслідок якої було вбито полковника Служби безпеки України (СБУ).

Як повідомили виданню в пресслужбі СБУ, правоохоронці вже порушили кримінальну справу за фактом вбивства співробітника Служби безпеки України в Києві.

Джерела РБК-Україна підтвердили, що ім'я вбитого в Києві полковника СБУ - Іван Вороніч.

Німеччина готова оплатити дві системи Patriot, Норвегія - ще одну, - Зеленський

Німеччина готова оплатити дві американські системи протиповітряної оборони Patriot для України, Норвегія - ще одну, заявив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що коли Україна отримає чітку відповідь від виробника і від різних можливостей США щодо дат, долучаться й інші європейські партнери.

ЄС надав Україні ще 1 млрд євро за рахунок російських активів

До держбюджету України надійшло 1 млрд євро від Європейського Союзу. Кошти є частиною внеску ЄС у рамках ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

ERA передбачає направлення Україні 50 млрд доларів, які будуть забезпечені майбутніми доходами від заморожених активів Росії. Внесок ЄС становить 18,1 млрд євро (20 млрд доларів США).

П'ять тисяч ракет за 19 років: Україна і Британія укладуть оборонну угоду

Україна і Велика Британія підпишуть оборонну угоду, згідно з якою Київ отримає п'ять тисяч ракет для потреб протиповітряної оборони.

Ракети поставлятимуться протягом 19 років, а сума угоди становитиме 2,5 мільярда фунтів стерлінгів.

"Усе будемо відбивати": Зеленський підтвердив плани Росії запускати 1000 дронів на добу

Росія дійсно планує запускати тисячу ударних безпілотників на добу. План російського диктатора Володимира Путіна - це залякати Україну, зруйнувати її економіку, розповів президент України Володимир Зеленський.

Він запевнив, що в Путіна нічого не вийде - усе, що запустять росіяни, буде збиватися.