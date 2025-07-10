Вбивство полковника СБУ в Києві: що відомо про замах і ким був загиблий

Сьогодні вранці, 10 липня, в Києві розстріляли полковника СБУ Івана Воронича. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, нападника ще не знайдено.
РБК-Україна в матеріалі нижче зібрало все, що відомо на цю мить про вбивство офіцера СБУ.
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Близько 9 години ранку 10 липня у Голосіївському районі столиці пролунали постріли.
В місцевих Telegram-каналах одразу почала ширитися інформація про те, що на вулиці Михайла Максимовича, 7, нападник здійснив п'ять прицільних пострілів у чоловіка із пістолета з глушником.
Від отриманих вогнепальних поранень постраждалий помер на місці. Після скоєння злочину нападник негайно втік на позашляховику у невідомому напрямку.
На місце події прибули слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, співробітники карного розшуку, кінологи та інші служби для встановлення всіх обставин замаху.
У Нацполіції зазначили, що наразі ще не встановлено особу, причетну до скоєння злочину, але вживаються всі необхідні заходи для затримання нападника.
В результаті нападу було вбито полковника Служби безпеки України Івана Воронича. Цю інформацію підтвердили РБК-Україна пресслужбі СБУ.
Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).
В СБУ зазначили, що разом із Нацполіцією вживають комплекс заходів для з’ясування усіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
Вбитий сьогодні офіцер СБУ Іван Воронич з 2014 року боровся з російськими окупантами.
Деякі факти про нього розповіли в соцмережах ексрозвідник Роман Червінський та колишній співробітник СБУ і нині офіцер "Азову" Юрій Михальчишин.
За словами Червінського, загиблий Іван Воронич був одним з тих, хто започаткував в Службі безпеки України напрямок, який зараз створює багато проблем для окупантів.
У своєму дописі Червінський припустив, що замах скоїв ворожий диверсант.
Юрій Михальчишин зазначив, що Іван Воронич служив багато років у відділі захисту національної державності управління СБУ у Львівській області, а після початку Антитерористичної операції у 2014 році перейшов у контррозвідку.
Михальчишин згадує Воронича як "скромного, патріотичного та коректного офіцера", який навіть допитував його у справі про "заклики до повалення державного ладу" у 2011 році за часів Януковича.
Скриншот facebook.com/mykhalchyshyn
Він також зазначив, що після Майдану Воронич одним з перших поїхав виконувати завдання в зоні АТО, брав участь у затриманні диверсійної групи "Ямал" і з 2014 року воював проти російських окупантів.
При підготовці використовувалися: інформація пресслужби Нацполіції Києва у Facebook, коментар СБУ для видання, допис Романа Червінського у Telegram, повідомлення на Facebook-сторінці Юрія Михальчишина.
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