Вбивство полковника СБУ в Києві: що відомо про замах і ким був загиблий

Сьогодні вранці, 10 липня, в Києві розстріляли полковника СБУ Івана Воронича. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, нападника ще не знайдено.

РБК-Україна в матеріалі нижче зібрало все, що відомо на цю мить про вбивство полковника СБУ.

Головне:

Де та коли стався замах на полковника СБУ?

Що відомо про загиблого Івана Воронича?

Яких заходів вживають для затримання нападника?

Які обставини вбивства

Близько 9 години ранку 10 липня у Голосіївському районі столиці пролунали постріли.

В місцевих Telegram-каналах одразу почала ширитися інформація про те, що на вулиці Михайла Максимовича, 7, нападник здійснив п'ять прицільних пострілів у чоловіка із пістолета з глушником.

Від отриманих вогнепальних поранень постраждалий помер на місці. Після скоєння злочину нападник негайно втік на позашляховику у невідомому напрямку.

На місце події прибули слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, співробітники карного розшуку, кінологи та інші служби для встановлення всіх обставин замаху.

У Нацполіції зазначили, що наразі ще не встановлено особу, причетну до скоєння злочину, але вживаються всі необхідні заходи для затримання нападника.

Хто став жертвою замаху

В результаті нападу було вбито полковника Служби безпеки України Івана Воронича. Цю інформацію підтвердили РБК-Україна пресслужбі СБУ.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

В СБУ зазначили, що разом із Нацполіцією вживають комплекс заходів для з’ясування усіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Що відомо про Івана Воронича

Вбитий сьогодні офіцер СБУ Іван Воронич з 2014 року боровся з російськими окупантами.

Деякі факти про нього розповіли в соцмережах ексрозвідник Роман Червінський та колишній співробітник СБУ і нині офіцер "Азову" Юрій Михальчишин.

За словами Червінського, загиблий Іван Воронич був одним з тих, хто започаткував в Службі безпеки України напрямок, який зараз створює багато проблем для окупантів.

У своєму дописі Червінський припустив, що замах скоїв ворожий диверсант.

Скриншот t.me/ChervinskiyRoman

Юрій Михальчишин зазначив, що Іван Воронич служив багато років у відділі захисту національної державності управління СБУ в Львівській області, а після початку Антитерористичної операції у 2014 році перейшов у контррозвідку.

Михальчишин згадує Воронича як "скромного, патріотичного та коректного офіцера", який навіть допитував його у справі про "заклики до повалення державного ладу" у 2011 році за часів Януковича.

Скриншот facebook.com/mykhalchyshyn

Він також зазначив, що після Майдану Воронич одним з перших поїхав виконувати завдання в зоні АТО, брав участь у затриманні диверсійної групи "Ямал" і з 2014 року воював проти російських окупантів.

При підготовці використовувалися: інформація пресслужби Нацполіції Києва у Facebook, коментар СБУ для видання, допис Романа Червінського у Telegram, повідомлення на Facebook-сторінці Юрія Михальчишина.