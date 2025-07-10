Вбивство полковника СБУ в Києві: джерела РБК-Україна назвали його ім'я

Що відомо про вбивство полковника СБУ

Сьогодні близько 10:30 ранку, в Голосіївському районі Києва пролунали постріли. На місце виїхали патрульні, слідчо-оперативна група, кінологи та карний розшук.

Після прибуття правоохоронці виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням.

Пізніше РБК-Україна стало відомо, що вбитим є полковник Служби безпеки України. Це підтвердили виданню джерела.

Наразі за фактом вбивства порушено кримінальне провадження. Справу кваліфіковано за ст. 348 ККУ - посягання на життя правоохоронця або військовослужбовця, про що РБК-Україна проінформували у прес-службі СБУ.

Зараз СБУ та Нацполіція спільно проводять комплекс слідчих і оперативних дій для встановлення обставин злочину та затримання винуватця.

На місці стрілянини продовжує працювати поліція. Особа, яка може бути причетна до вбивства, ще не встановлена. Уживаються заходи для її затримання.

Поліція також опублікувала відео з місця події.



