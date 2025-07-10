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Вбивство полковника СБУ в Києві: джерела РБК-Україна назвали його ім'я

Четвер 10 липня 2025 14:45
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Вбивство полковника СБУ в Києві: джерела РБК-Україна назвали його ім'я Фото: у Києві вбили полковника СБУ (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Марія Кучерявець, Юлія Акимова

Стало відоме ім'я полковника Служби безпеки України, якого застрелили 10 липня вранці у Голосіївському районі столиці. Йдеться про Івана Воронича.

Про це РБК-Україна повідомили джерела.

Що відомо про вбивство полковника СБУ

Сьогодні близько 10:30 ранку, в Голосіївському районі Києва пролунали постріли. На місце виїхали патрульні, слідчо-оперативна група, кінологи та карний розшук.
Після прибуття правоохоронці виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням.

Пізніше РБК-Україна стало відомо, що вбитим є полковник Служби безпеки України. Це підтвердили виданню джерела.

Наразі за фактом вбивства порушено кримінальне провадження. Справу кваліфіковано за ст. 348 ККУ - посягання на життя правоохоронця або військовослужбовця, про що РБК-Україна проінформували у прес-службі СБУ.

Зараз СБУ та Нацполіція спільно проводять комплекс слідчих і оперативних дій для встановлення обставин злочину та затримання винуватця.

На місці стрілянини продовжує працювати поліція. Особа, яка може бути причетна до вбивства, ще не встановлена. Уживаються заходи для її затримання.

Поліція також опублікувала відео з місця події.


Нагадаємо, що це вже другий випадок зі стріляниною в у Києві за останні дні. Так, 8 липня в Деснянському районі столиці невідомий застрелив чоловіка в автомобілі.

Тоді злочинець підійшов до машини, відкрив вогонь і зник. Потерпілий помер на місці. Цей злочин розслідують як умисне вбивство.

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