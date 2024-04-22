Вбивство поліцейського у Вінницькій області: всі деталі трагедії та розшуку злочинців

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Напад на поліцейських

План "Перехоплення": як шукали злочинців

Хто такі Валерій та Віталій Василаке

Не перший скандал зі стріляниною поліції

Напад на поліцейських

Поліцейські Максим Шарапановський та Максим Зарецький у ніч із 19 на 20 квітня двічі виїжджали за тією самою адресою. Обидва виклики стосувалися домашнього насильства - жінка скаржилася на свого родича, який дебоширив під час застілля. Спочатку з чоловіком провели профілактичну бесіду та поїхали, але за 20 хвилин надійшов другий виклик, тому поліцейські вирішили забрати його на медичний огляд.

Поки правоохоронці їхали до відділення поліції разом із дебоширом, вони помітили оливковий Suzuki Grand Vitara, який під час комендантської години їхав зустрічною смугою з увімкненим далеким світлом фар, чим порушував правила дорожнього руху. Поліцейські зупинили машину, пригальмувавши навпроти неї. З машини вийшов Шарапановський, підійшов до авто, де за кермом сидів 52-річний Валерій Василаке, а на місці пасажира його син - 26-річний Віталій. Чоловіки виявилися військовослужбовцями.

Коли Шарапановський підійшов до автомобіля, Валерій відчинив вікно. Поліцейський сказав, що у машини Василаке включене дальнє світло, що заборонено правилами дорожнього руху. Чоловіки в машині реагували привітно та спокійно, сміялися, жартували та дякували за зауваження.

Шарапановський попросив показати документи на машину та зауважив, що задня вісь авто сильно перевантажена. Поки Валерій та Віталій діставали документи, поліцейський попросив також відкрити багажник. З машини вийшов Віталій, хоча мав вийти водій.

Поки Шарапановський та Віталій йшли до багажника, поліцейський спитав, чи везуть чоловіки із собою зброю чи боєприпаси. Віталій сказав, що у нього при собі тільки табельна зброя і відкрив багажник, усередині якого були предмети, накриті маскувальною сіткою.

Шарапановський попросив зняти сітку, Віталій зняв, під сіткою знайшли великі ящики. Поліцейський запитав, що в них, чоловік відповів: "Берці, взуття, таке…". Шарапановський штовхнув один з ящиків, який виявився відчутно важким, поліцейський попросив його відкрити. Віталій звернувся до батька і попросив ножа.

Ще близько двох хвилин Шарапановський та Віталій стоять біля багажника. Чоловік мовчить, потім звертається до поліцейського, киваючи на його автомобіль: "Це аутлендер?"

Шарапановський відповідає: "Ага, хвалений гібрид", потім знову йде до вікна водія і запитує: "Даєте ножик?" Віталій йде за ним, поліцейський обертається на нього і чоловік кілька разів із силою б'є поліцейського в обличчя. Той падає на землю, Віталій продовжує завдавати ударів і Шарапановський на кілька секунд знепритомнів.

З машини одразу виходить другий поліцейський Максим Зарецький - він робить попереджувальний постріл у повітря, потім одразу ж по нападникам. На відео з бодікаму чути, як Зарецький кричить "Стій!", потім уже ближче до Шарапановського - "Макс!"

Шарапановський перевертається на землю і випльовує кров – у нього зламана щелепа та вибиті зуби. Чуються ще постріли, потім у кадрі на кілька секунд з'являються ноги чоловіка, судячи з усього, Віталія. Він сідає в машину до батька і вони їдуть. Шарапановський приходить до тями, підходить до поліцейського авто, на нього з подивом дивиться затриманий дебошир. Він питає, що трапилося, потім пропонує викликати швидку. Поліцейський намагається заспокоїти його, наказує сісти в машину і викликає допомогу.

За початковою версією у Зарецького стріляв Віталій. Сам Зарецький поранив Валерія, згодом Віталій його застрелив. Тепер слідство розглядає ще одну версію, яка, за словами джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, вірогідніша - у Зарецького стріляв батько Віталія Валерій. Тому його й поранено, бо Зарецький стріляв на ураження. Валерій, швидше за все, здійснив постріли, не виходячи з машини. У поліцейського, що загинув, кілька вогнепальних поранень - одне з них у живіт, ще одне в голову. Скільки разів стрілок влучив у поліцейського, поки що невідомо. Загалом на відео було чути 10-11 пострілів.

Загиблому поліцейському Максиму Зарецькому було 20 років. Він був єдиною дитиною у сім'ї. У понеділок, 22 квітня, у Бершаді відбулося прощання із хлопцем.

План "Перехоплення": як шукали злочинців

Поліцейські шукали Валерія та Віталія Василаке весь день 20 квітня та ранок 21. Весь цей час злочинці переховувалися, змінювали машини та ховалися у недобудові. 21 квітня ближче до полудня їх затримали у селі Липецьке Подільського району Одеської області - вони збиралися перетнути кордон.

"Це була складна продумана кропітка поліцейська операція, яка, на щастя, пройшла дуже успішно. Фігурантів затримано, і затримання відбулося в місці, де не могли постраждати цивільні люди", - каже джерело РБК-Україна в правоохоронних органах.

Поки йшли пошуки, поліцейські знайшли автомобіль Suzuki Grand Vitara в одному із гаражів у Вінницькій області. У салоні були плями крові, закривавлений одяг, взуття та документи. Скриньки у багажнику були відсутні, їх продовжують шукати. Затримані стверджують, що перевозили гранати, але поліцейські працюють за кількома версіями, одна з яких - причетність Валерія та Віталія Василаке до діяльності диверсійно-розвідувальної групи.

Поки що невідомо, чому чоловіки так гостро відреагували на прохання поліцейського відкрити скриньки. Що могло бути в тих ящиках, що Віталій ризикнув напасти на поліцейського - розбирається слідство. Хоча, за словами деяких співрозмовників РБК-Україна, можливо, Василаке дійсно перевозили гранати і, запанікувавши, не розрахували свої дії .

Хто такі Валерій та Віталій Василаке

Попередньо відомо, що 52-річний Валерій Василаке народився у місті Чорномин Вінницької області. Його син Віталій також народився у Чорномині. Три роки тому він став чемпіоном від Сухопутних військ 28 ОМБ з рукопашного бою. Пізніше у пресслужбі Сухопутних військ підтвердили, що чоловіки належать до однієї з військових частин СВ.

За попередньою інформацією, напередодні злочину, 19 квітня чоловіки самовільно залишили військову частину А0416, яка знаходиться у Чорноморську в Одеській області. Із собою Валерій забрав табельний пістолет, який був за ним закріплений. За попередньою інформацією, саме з нього було застрелено Максима Зарецького. Чому чоловіки пішли в самовол і що забрали із собою у дерев'яних ящиках - поки невідомо. За словами глави МВС Ігоря Клименка, Василаке вже вказали місце, куди скинули скриньки.

"Вони вже вказали, де знаходяться скинуті у водоймище гранати в ящиках. Зараз на місці працюють криміналісти, слідчі та водолази", - сказав Клименко в ефірі телемарафону.

Пістолет, з якого вбили Зарецького, також вилучено та залучено до матеріалів справи.

На батька та сина Василаке відкрили справу в поліції - за статтею 348 (замах на вбивство та вбивство працівника правоохоронного органу), і в ДБР - за фактом дезертирства. За першою статтею їм загрожує довічне ув'язнення. Чоловікам уже обрали запобіжні заходи - по два місяці в СІЗО без права внесення застави. На суді Валерій Василаке каявся і казав, що обміняв би своє життя на поліцейського.

Не перший скандал зі стріляниною поліції

Інцидент у Вінницькій області знову розколов суспільство на тих, хто підтримує та тих, хто критикує поліцію. Тут же виникли думки про те, якої послідовності дій насправді мали дотримуватися і що потрібно було робити, перевіряючи машину військових. Співрозмовники РБК-Україна також зазначають, що у різних закритих чатах для військовослужбовців почали з'являтися погрози у бік поліцейських загалом.

У правоохоронних органах зазначають, що і Максим Шарапановський, і Максим Зарецький діяли виключно за протоколом. У цьому контексті згадується історія з Дніпра, результат якої був абсолютно протилежним лише з однієї причини - поліцейський, який захищав свою напарницю від нападу дебошира, зрештою зумів його знешкодити.

Вінницьку історію погіршує той факт, що йдеться про конфлікт поліцейських та військових. Незважаючи на те, що на відео чітко видно, хто напав першим, суспільство все одно ділиться на тих, хто підтримує поліцію та тих, хто виступає за військовослужбовців. Навіть той факт, що вони пішли в самовол, не бентежить критиків поліції. Цей розкол дає зрозуміти, що у певної частини українського суспільства на третій рік повномасштабної війни утворилася аксіома - військовий правий, незважаючи ні на що.

"Їх не можна зупиняти під час комендантського, не можна перевіряти їхні автомобілі, не можна "лізти на рожон", нічого не можна. Але ці люди не розуміють, що військові - це зріз суспільства. І серед них, як і в суспільстві, є адекватні та шляхетні люди. А є й ті, хто робить подібне", - зазначає співрозмовник, близький до Міністерства внутрішніх справ.

Ця частина суспільства навідріз відмовляється приймати авторитет поліцейських як частини правоохоронної структури. При цьому критику викликає все - як дія співробітника поліції, так і бездіяльність. У цьому випадку очевидно, що двоє чоловіків побили одного поліцейського та вбили іншого. Їхній статус військових вторинний. Та й саме військове суспільство в особі Сухопутних військ обіцяло сприяти розслідуванню, чим дало зрозуміти, що статус - це не індульгенція.

У той же час та частина суспільства, яка стає на бік цивільної особи, або військового, у якого стався конфлікт з поліцією, швидше за все, просто в цілому не сприймає поліцію як орган, який має право забезпечувати порядок, у тому числі із застосуванням насильства. Ця проблема, яка з плином війни, можливо, лише збільшуватиметься.