Вбивство поліцейського у Вінницькій області: підозрювані можуть бути військовими

Підозріванні у вбивстві поліцейського у Вінницькій області можуть бути військовими. Їх причетність перевіряється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська у Telegram.
Сухопутні війська підтвердили, що на відео, яке, ймовірно, зняте на боді-камери поліцейського після розстрілу та яке поширюють у мережі, присутні військовослужбовці однієї із військових частин.
"Командування Сухопутних військ надасть максимальне сприяння у всебічному та неупередженому розслідуванні у вбивстві поліцейського", - йдеться у повідомленні.
Вночі 20 квітня невідомі чоловіки розстріляли двох поліцейських у Вінницькій області. Відомо, що у Гайсинському районі працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто були двоє чоловіків у нібито військовій формі. Вони відкрили вогонь по поліцейських.
Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений.
За даним фактом було відкрите кримінальне провадження. Причетних розшукують.
При цьому у мережі заявили, що нібито до нападу причетні військовослужбовці 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу. Пресслужба бригади спростувала цю інформацію. Сили оборони півдня України повідомили, що підозрювані вже понад рік не є військовими 28 ОМБр.
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