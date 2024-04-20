Вбивство поліцейського у Вінницькій області: підозрювані можуть бути військовими

Фото: підозрювані у розстрілі поліцейських у Вінницькій області на можуть бути військовими (Віталій Носач, РБК-Україна)

Підозріванні у вбивстві поліцейського у Вінницькій області можуть бути військовими. Їх причетність перевіряється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська у Telegram.

Сухопутні війська підтвердили, що на відео, яке, ймовірно, зняте на боді-камери поліцейського після розстрілу та яке поширюють у мережі, присутні військовослужбовці однієї із військових частин. "Командування Сухопутних військ надасть максимальне сприяння у всебічному та неупередженому розслідуванні у вбивстві поліцейського", - йдеться у повідомленні.