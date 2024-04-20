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Вбивство поліцейського у Вінницькій області: підозрювані можуть бути військовими

Вінницька область, Субота 20 квітня 2024 15:30
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Вбивство поліцейського у Вінницькій області: підозрювані можуть бути військовими Фото: підозрювані у розстрілі поліцейських у Вінницькій області на можуть бути військовими (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Підозріванні у вбивстві поліцейського у Вінницькій області можуть бути військовими. Їх причетність перевіряється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська у Telegram.

Сухопутні війська підтвердили, що на відео, яке, ймовірно, зняте на боді-камери поліцейського після розстрілу та яке поширюють у мережі, присутні військовослужбовці однієї із військових частин.

"Командування Сухопутних військ надасть максимальне сприяння у всебічному та неупередженому розслідуванні у вбивстві поліцейського", - йдеться у повідомленні.

Трагедія у Вінницькій області

Вночі 20 квітня невідомі чоловіки розстріляли двох поліцейських у Вінницькій області. Відомо, що у Гайсинському районі працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто були двоє чоловіків у нібито військовій формі. Вони відкрили вогонь по поліцейських.

Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений.

За даним фактом було відкрите кримінальне провадження. Причетних розшукують.

При цьому у мережі заявили, що нібито до нападу причетні військовослужбовці 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу. Пресслужба бригади спростувала цю інформацію. Сили оборони півдня України повідомили, що підозрювані вже понад рік не є військовими 28 ОМБр.

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