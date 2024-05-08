Вбивство підлітка на київському фунікулері: підозрюваному загрожує довічне

Що відомо

Трагедія сталась 7 квітня. Співробітник Управління державної охорони (УДО), перебуваючи в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, почав без причини чіплятись до пасажирів, у тому ж числі й неповнолітніх.

"Після виходу з вагона правоохоронець підійшов до підлітка та силою штовхнув його у вікно. Хлопець впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події", - додає ДБР.

Затриманого відразу відсторонили від виконання своїх обов'язків. Зокрема командування підозрюваного повністю сприяло слідчим діям.

Що загрожує

Пізніше підозру було перекваліфіковано на ч. 2 ст. 115 КК України, у зв'язку з чим затриманому загрожує довічне позбавлення волі.