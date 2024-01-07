Вбивство лідера ХАМАСу призупинило переговори щодо звільнення ізраїльських заручників, - ЗМІ

Убивство лідера ХАМАС Салеха аль-Аурі в передмісті Бейрута у вівторок, 2 січня, призупинило переговори з ХАМАС про звільнення заручників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Один із чиновників зазначив, що наразі у ХАМАС немає стимулу звільняти заручників, які залишилися, оскільки, щойно вони зроблять це під час переговорної паузи, Ізраїль відновить бомбардування".

За словами третього високопоставленого представника адміністрації, знайомого з перебігом обговорень, минулого місяця під час переговорів на найвищому рівні у Варшаві між директором ЦРУ Біллом Бернсом, катарськими представниками ХАМАС і главою Моссада було створено основу для угоди, але угоди не було досягнуто.

Держсекретар Ентоні Блінкен, який прибув сьогодні до Дохи, сказав, що він говоритиме з офіційними особами Катару та інших країн про зусилля з повернення американських та інших заручників додому.

Окремо високопоставлені катарські чиновники зустрілися з сім'ями заручників після того, як останні звернулися з проханням відвідати Катар з гуманітарних міркувань, повідомило виданню дипломатичне джерело, знайоме з перебігом візиту. Зустрічі були конструктивними, і катарці підтвердили свої зусилля зі звільнення всіх заручників, що залишилися.

За словами джерела, офіційні переговори між Ізраїлем і ХАМАС за посередництва Катару тривають, хоча останні події вплинули на атмосферу навколо переговорів.

Хоча Ізраїль поки що офіційно не взяв на себе відповідальність за вбивство аль-Аурі, чотири джерела раніше повідомили NBC News, що це було саме так.

Вбивство Салеха аль-Аурі

2 січня лідера угруповання ХАМАС було вбито разом зі своїми охоронцями внаслідок удару безпілотника в передмісті Бейрута, відомого як оплот руху "Хезболла".

Аурі, командувач силами ХАМАС на Західному березі у вигнанні та лідер-ветеран ХАМАС, який провів 17 років в ізраїльських в'язницях, був заступником лідера ісламістського угруповання Ісмаїла Ханії.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

24 листопада між Єрусалимом та бойовиками почалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених, тоді посередником виступив Катар. Вже 1 грудня бойові дії було відновлено, як стверджує Ізраїль, через порушення умов перемир'я з боку ХАМАСу.

20 грудня Ізраїль запропонував палестинцям знову укласти перемир'я терміном на тиждень. При цьому ХАМАС відкинув пропозицію.

У той же час прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяхуназвав три умови, які мають бути виконані для закінчення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.

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