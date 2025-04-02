Вбивство колишнього заступника мера Кам'янського: розкрито нові деталі та мотиви

За даними слідства, підозрюваний з мотивів неповернення боргу здійснив вбивство колишнього заступника мера м. Кам’янське.

"Для реалізації злочину він протягом декількох місяців стежив за ним та збирав детальну інформацію", - йдеться у повідомленні.

Для цього зловмисник встановив відеокамери поблизу будинку експосадовця для щоденного відслідковування його переміщення.

"Вранці 28 березня підозрюваний прибув до його місця проживання. У подальшому здійснив не менше 10 пострілів з вогнепальної зброї у потерпілого", - зазначили в Офісі.

Від отриманих поранень екс-посадовець загинув на місці події. Після скоєного фігурант залишив місце злочину. Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили у нього зброю та патрони. Наразі фігуранту вже повідомили про підозру.