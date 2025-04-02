Вбивство колишнього заступника мера Кам'янського: розкрито нові деталі та мотиви
Прокурори розповіли подробиці вбивства колишнього заступника мера Кам'янського Олександра Плахотніка. Також стали відомі мотиви злочину.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
За даними слідства, підозрюваний з мотивів неповернення боргу здійснив вбивство колишнього заступника мера м. Кам’янське.
"Для реалізації злочину він протягом декількох місяців стежив за ним та збирав детальну інформацію", - йдеться у повідомленні.
Для цього зловмисник встановив відеокамери поблизу будинку експосадовця для щоденного відслідковування його переміщення.
"Вранці 28 березня підозрюваний прибув до його місця проживання. У подальшому здійснив не менше 10 пострілів з вогнепальної зброї у потерпілого", - зазначили в Офісі.
Від отриманих поранень екс-посадовець загинув на місці події. Після скоєного фігурант залишив місце злочину. Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили у нього зброю та патрони. Наразі фігуранту вже повідомили про підозру.
Вбивство Плахотніка
28 березня у Кам’янському районі водій виявив на узбіччі тіло чоловіка. Загиблим виявився депутат "Батьківщини" Олександр Плахотнік.
Пізніше з'ясувалось, що у Плахотніка під час огляду було виявлено вогнепальне поранення в області голови.
Нагадаємо, у лютому 2024 року невідомі розстріляли автомобіль заступника міського голови Нікополя. Чиновник загинув на місці. Як стало відомо РБК-Україна зі своїх джерел, загиблим виявився заступник міського голови Нікополя Віталій Журавльов.
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