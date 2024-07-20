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Вбивство Ірини Фаріон. Слідчі не виключають "російський слід", є основні версії

Фото: Ігор Клименко, глава МВС України (t.me/UA_National_Police)
Автор: Володимир Костирін

У справі про вбивство у Львові громадської діячки, професорки Ірини Фаріон, правоохоронні органи розглядають кілька версій. Пошуки стрілка тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка у Львові.

Чиновник зазначив, що на місці злочину правоохоронці знайшли гільзу після пострілу у Фаріон. Але який калібр використовувався, він не уточнив.

Також Клименко сказав, відповідаючи на запитання представників ЗМІ, що слідчі не виключають у вчорашньому вбивстві екс-нардепа Фаріон і можливий "російський слід". Проте глава МВС не став розкривати якихось деталей щодо цього.

Разом з тим він розповів, що основні версії, які розглядають на цю хвилину, такі: 

  • особиста неприязнь,
  • громадсько-політична діяльність пані Фаріон,
  • також у поліції не виключають, що вбивство має замовний характер. 

"Зібрали оперативну інформацію, яку наразі перевіряють - зарано виносити її назагал. Правоохоронці працюють", - зауважив Клименко.

Глава МВС пообіцяв до ранку перші результати роботи щодо справи про вбивство Фаріон

Під час брифінгу міністр заявив, що до розслідування злочину залучена практично вся поліція Львова та частина поліції Львівської області. 

Також він розповів, що вже призначено низку експертиз, в тому числі балістична експертиза, аналізуються відео з камер спостереження. 

За словами Клименка, поліцейські спільно зі співробітниками СБУ "проводять комплекс заходів, щоб знайти стрільця", і паралельно "використовуємо технічні можливості для ідентифікації нападника". 

Вбивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, 19 липня ввечері у Львові невідомий чоловік стріляв у громадську діячку та мовознавицю Ірину Фаріон. Також було відомо, що її госпіталізували, а пізніше - прооперували. Медики розповіли, що постраждала - у важкому стані.

На резонансну подію відреагував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що пошуки нападника доповідають глава МВС та СБУ.

Пізніше стало відомо, що Ірина Фаріон померла у лікарні від отриманих травм через поранення в область голови.

Після цього в поліції перекваліфікували справу на умисне вбивство.

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Міністерство внутрішніх справ УкраїниІрина Фаріон