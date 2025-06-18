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Вбивство на фунікулері у Києві: суд продовжив запобіжний захід співробітнику УДО

Середа 18 червня 2025 14:12
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Вбивство на фунікулері у Києві: суд продовжив запобіжний захід співробітнику УДО Фото: Артем Косов, підозрюваний (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Шевченківський районний суд продовжив запобіжний захід співробітнику Управління державної охорони (УДО) Артему Косову, якого обвинувачують у справі про загибель підлітка на станції столичного фунікулера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Суспільне".

Згідно з рішенням суду, Косов залишатиметься під вартою до 16 серпня без права на заставу.

Вбивство хлопця на фунікулері у Києві

7 квітня 2024-го співробітник УДО спровокував конфлікт з компанією підлітків. Після виходу з фунікулера він підійшов до одного з підлітків та штовхнув його. Останній розбив головою скло та отримав поріз на шиї, внаслідок чого помер на місці.

Пізніше у підозрюваного виявили 1,2 проміле алкоголю. Вже наступного дня Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження через загибель підлітка. Того ж дня співробітнику УДО оголосили про підозру.

9 квітня Печерський суд Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості застави.

Досудове розслідування було завершено ще 5 травня 2024 року. Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення.

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