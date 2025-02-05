Вбивство на фунікулері у Києві: мати підозрюваного напала на журналіста у суді

Так, під час моніторингу мережі інтернет поліцейські виявили відео сутички.

"Попередньо встановлено, що подія трапилася в приміщенні суду, де сьогодні має відбутися слухання справи щодо вбивства підлітка, яке трапилося того року на станції столичного фунікулера", - розповіли у поліції.

За даними правоохоронців, мати підозрюваного під час спілкування із журналістами вихопила у представниці медіа телефон та вдарила журналістку.

"Наразі для встановлення всіх обставин на місце направлено слідчо-оперативну групу територіального управління поліції. Водночас заяв та звернень щодо події до поліції на даний час не надходило", - констатували у столичній поліції.