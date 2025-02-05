Вбивство на фунікулері у Києві: мати підозрюваного напала на журналіста у суді

Фото: поліція встановлює обставини нападу на журналіста у суді по справі щодо вбивства на фунікулері у Києві (Getty Images)

Мати підозрюваного у вбивстві хлопця на фунікулері у Києві скоїла напад на журналіста в суді. Поліція встановлює обставини інциденту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Так, під час моніторингу мережі інтернет поліцейські виявили відео сутички. "Попередньо встановлено, що подія трапилася в приміщенні суду, де сьогодні має відбутися слухання справи щодо вбивства підлітка, яке трапилося того року на станції столичного фунікулера", - розповіли у поліції. За даними правоохоронців, мати підозрюваного під час спілкування із журналістами вихопила у представниці медіа телефон та вдарила журналістку. "Наразі для встановлення всіх обставин на місце направлено слідчо-оперативну групу територіального управління поліції. Водночас заяв та звернень щодо події до поліції на даний час не надходило", - констатували у столичній поліції.