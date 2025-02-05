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Вбивство на фунікулері у Києві: мати підозрюваного напала на журналіста у суді

Київ, Середа 05 лютого 2025 16:25
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Вбивство на фунікулері у Києві: мати підозрюваного напала на журналіста у суді Фото: поліція встановлює обставини нападу на журналіста у суді по справі щодо вбивства на фунікулері у Києві (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Мати підозрюваного у вбивстві хлопця на фунікулері у Києві скоїла напад на журналіста в суді. Поліція встановлює обставини інциденту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Так, під час моніторингу мережі інтернет поліцейські виявили відео сутички.

"Попередньо встановлено, що подія трапилася в приміщенні суду, де сьогодні має відбутися слухання справи щодо вбивства підлітка, яке трапилося того року на станції столичного фунікулера", - розповіли у поліції.

За даними правоохоронців, мати підозрюваного під час спілкування із журналістами вихопила у представниці медіа телефон та вдарила журналістку.

"Наразі для встановлення всіх обставин на місце направлено слідчо-оперативну групу територіального управління поліції. Водночас заяв та звернень щодо події до поліції на даний час не надходило", - констатували у столичній поліції.

Вбивство хлопця на фунікулері у Києві

7 квітня 2024 року співробітник Управління державної охорони у вагоні фунікулера Києва почав розмовляти з компанією підлітків та чіплятися до них.

Після виходу з фунікулера він підійшов до одного з підлітків та силою штовхнув його. Хлопець впав, розбив головою скло та отримав поріз шиї. Він помер на місці.

У підозрюваного правоохоронці виявили 1,2 проміле алкоголю. Вже 8 квітня ДБР відкрило кримінальне провадження через загибель підлітка. Того ж дня співробітнику Управління державної охорони оголосили про підозру.

А 9 квітня Печерський суд міста Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості застави.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування за фактом трагедії на станції фунікулера у Києві 5 травня 2024 року. Підозрюваному у вбивстві підлітка на фунікулері у Києві загрожує довічне ув'язнення.

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