Вбивство Фаріон: Зеленський анонсував більше публічної інформації

Вбивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, 19 липня у Львові невідомий вистрілив у мовознавицю та колишню нардепку Ірину Фаріон. ЇЇ госпіталізували в критичному стані, але врятувати не вдалось.

Правоохоронні органи відкрили кримінальну справу за статтею 115 Кримінального Кодексу України - умисне вбивство. Слідство розглядало кілька версій, серед яких була особиста неприязнь.

Сьогодні, 25 липня, у Дніпрі затримали 18-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві Фаріон.

Як стало відомо пізніше, підозрюваний - В'ячеслав Зінченко. За інформацією співрозмовників РБК-Україна, він - футболіст. Станом на 2023 рік Зінченко грав у складі дніпровської футбольної команди, яка при місцевій ДЮСШ.

Слідство вважає, що стрілець міг бути лише виконавцем. При цьому він проводив підготовку до злочину щонайменше два місяці.

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