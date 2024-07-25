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Вбивство Фаріон: Зеленський анонсував більше публічної інформації

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко завтра, 25 липня, представить більше публічної інформації щодо вбивства Ірини Фаріон та ходу розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Заслухав доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка щодо затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Попросив міністра представити суспільству та журналістам усю необхідну інформацію", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що ще тривають процесуальні дії та з’ясовуються всі обставини цієї справи.

"Завтра має бути більше інформації - публічно", - додав президент.

Вбивство Ірини Фаріон

Нагадаємо, 19 липня у Львові невідомий вистрілив у мовознавицю та колишню нардепку Ірину Фаріон. ЇЇ госпіталізували в критичному стані, але врятувати не вдалось.

Правоохоронні органи відкрили кримінальну справу за статтею 115 Кримінального Кодексу України - умисне вбивство. Слідство розглядало кілька версій, серед яких була особиста неприязнь.

Сьогодні, 25 липня, у Дніпрі затримали 18-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві Фаріон.

Як стало відомо пізніше, підозрюваний - В'ячеслав Зінченко. За інформацією співрозмовників РБК-Україна, він - футболіст. Станом на 2023 рік Зінченко грав у складі дніпровської футбольної команди, яка при місцевій ДЮСШ.

Слідство вважає, що стрілець міг бути лише виконавцем. При цьому він проводив підготовку до злочину щонайменше два місяці.

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Володимир ЗеленськийІрина Фаріон