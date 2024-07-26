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Вбивство Фаріон: затриманому оголосили підозру

Фото: Ірина Фаріон (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Затриманому у справі щодо вбивства громадської діячки, екс-нардепа Ірини Фаріон оголосили підозру. Йому інкримінують умисне вбивство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника генерального прокурора Антона Войтенка під час брифінгу.

"На даний час погоджено повідомлення про підозру особі, яка була вчора затримана у місті Дніпро, за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - це умисне вбивство", - сказав він.

 

Крім того, прокурори подали до Галицького суду міста Львів клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Очікується, що сьогодні йому оберуть запобіжний захід.

"Саме на такому запобіжному заході будуть прокурори наполягати в суді", - зазначив Войтенко.

 

 

Вбивство Фаріон

Нагадаємо, 19 липня у Львові невідомий вистрілив у колишню народну депутатку Ірину Фаріон. Жінка була тяжко поранена, куля потрапила у голову. Постраждалу доставили до лікарні у критичному стані, де її прооперували.

На жаль, Ірину Фаріон не вдалося врятувати, вона померла у лікарні.

Правоохоронці оголосили про проведення спеціальної операції для затримання нападника. Справу кваліфікували як умисне вбивство. Серед інших, правоохоронці також розглядають версію про причетність Росії. Перевіряється відео, де заявлено про так звану "причетність російських неонацистів".

У четвер, 26 липня, стало відомо, що у Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Ним виявився 18-річний хлопець. В МВС вважають, що підозрюваний міг бути лише виконавцем злочину. Пізніше у поліції показали фото затриманого.

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