Вбивство Фаріон: затриманому оголосили підозру

Вбивство Фаріон

Нагадаємо, 19 липня у Львові невідомий вистрілив у колишню народну депутатку Ірину Фаріон. Жінка була тяжко поранена, куля потрапила у голову. Постраждалу доставили до лікарні у критичному стані, де її прооперували.

На жаль, Ірину Фаріон не вдалося врятувати, вона померла у лікарні.

Правоохоронці оголосили про проведення спеціальної операції для затримання нападника. Справу кваліфікували як умисне вбивство. Серед інших, правоохоронці також розглядають версію про причетність Росії. Перевіряється відео, де заявлено про так звану "причетність російських неонацистів".

У четвер, 26 липня, стало відомо, що у Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Ним виявився 18-річний хлопець. В МВС вважають, що підозрюваний міг бути лише виконавцем злочину. Пізніше у поліції показали фото затриманого.

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