Вбивство Фаріон. Суд розглянув апеляцію на арешт Зінченка: що вирішили

Львівський апеляційний суд постановив залишити під вартою підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка.

Зазначається, що адвокат підозрюваного подав апеляційну скаргу на цю ухвалу слідчого судді та просив її скасувати і обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Однак результатом судового засідання стала відмова суду у задоволені апеляційної скарги адвоката. Суд залишив у силі обраний раніше запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Що передувало

25 липня у Дніпрі правоохоронці затримали хлопця, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. З'ясувалось що затриманому 18 років, а його ім'я - В'ячеслав Зінченко. Він - мешканець Дніпра.

26 липня Галицький суд Львова обрав запобіжний захід Зінченку. Тоді його було взято під варту строком на два місяці без права внесення застави. Сам він провину в суді не визнав.

31 липня сторона захисту подала апеляцію на ухвалу суду про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.

Вбивство Фаріон

Нагадаємо, ввечері 19 липня стало відомо про стрілянину у місті Львів. Згодом з'ясувалось, що невідомі стріляли у Ірину Фаріон неподалік її будинку. Жінка була відразу госпіталізована до лікарні та прооперували.

Однак пізніше лікарі повідомили, що серце Фаріон не витримало та вона померла після операції.

Детальніше про підозрюваного, як його шукали і що наразі встановили у справі про вбивство Фаріон - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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