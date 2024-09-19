UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вбивство Фаріон. Суд залишив запобіжний захід підозрюваному без змін

Фото: В'ячеслав Зінченко, підозрюваний у вбивстві Фаріон (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін, Юлія Акимова

Сьогодні, 19 вересня, у Галицькому суді Львова відбулось засідання щодо справи про вбивство громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон. Обвинуваченому В'ячеславу Зінченко запобіжний захід залишили без змін.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в правоохоронних органах.

Запобіжний захід для Зінченка залишили без змін - це тримання під вартою  без права застави на 60 діб

Також, згідно з рішенням суду, строк досудового розслідування, який закінчується 26 вересня, продовжили до 26 січня 2025 року.

Вбивство Фаріон 

19 липня у Львові невідомий вистрілив у колишню народну депутатку та мовознавицю. Внаслідок тяжких поранень жінка померла у лікарні. 

Після проведення спеціальної операції, 26 липня, правоохоронці затримали у Дніпрі можливого нападника - 18-річного В'ячеслава Зінченка. Пізніше його оголосили підозру у вбивстві Фаріон.

У той самий день суд у Львові обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. Зокрема було відхилено апеляцію захисту щодо зміни запобіжного заходу.

Детальніше про пошуки підозрюваного та подробиці справи - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина Фаріон