Вбивство Фаріон. Суд залишив запобіжний захід підозрюваному без змін

Запобіжний захід для Зінченка залишили без змін - це тримання під вартою без права застави на 60 діб.

Також, згідно з рішенням суду, строк досудового розслідування, який закінчується 26 вересня, продовжили до 26 січня 2025 року.

Вбивство Фаріон

19 липня у Львові невідомий вистрілив у колишню народну депутатку та мовознавицю. Внаслідок тяжких поранень жінка померла у лікарні.

Після проведення спеціальної операції, 26 липня, правоохоронці затримали у Дніпрі можливого нападника - 18-річного В'ячеслава Зінченка. Пізніше його оголосили підозру у вбивстві Фаріон.

У той самий день суд у Львові обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. Зокрема було відхилено апеляцію захисту щодо зміни запобіжного заходу.

Детальніше про пошуки підозрюваного та подробиці справи - у матеріалі РБК-Україна.