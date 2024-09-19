ua en ru
Чт, 19 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вбивство Фаріон. Суд залишив запобіжний захід підозрюваному без змін

Четвер 19 вересня 2024 15:41
UA EN RU
Вбивство Фаріон. Суд залишив запобіжний захід підозрюваному без змін Фото: В'ячеслав Зінченко, підозрюваний у вбивстві Фаріон (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін, Юлія Акимова

Сьогодні, 19 вересня, у Галицькому суді Львова відбулось засідання щодо справи про вбивство громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон. Обвинуваченому В'ячеславу Зінченко запобіжний захід залишили без змін.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в правоохоронних органах.

Запобіжний захід для Зінченка залишили без змін - це тримання під вартою без права застави на 60 діб.

Також, згідно з рішенням суду, строк досудового розслідування, який закінчується 26 вересня, продовжили до 26 січня 2025 року.

Вбивство Фаріон

19 липня у Львові невідомий вистрілив у колишню народну депутатку та мовознавицю. Внаслідок тяжких поранень жінка померла у лікарні.

Після проведення спеціальної операції, 26 липня, правоохоронці затримали у Дніпрі можливого нападника - 18-річного В'ячеслава Зінченка. Пізніше його оголосили підозру у вбивстві Фаріон.

У той самий день суд у Львові обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. Зокрема було відхилено апеляцію захисту щодо зміни запобіжного заходу.

Детальніше про пошуки підозрюваного та подробиці справи - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина Фаріон
NEWS
Новий Париж, село Масонів та Афіни. Як в Україні перейменували міста та яких назв уже немає
Новий Париж, село Масонів та Афіни. Як в Україні перейменували міста та яких назв уже немає
DAILY
Польовий командир "Курт": У нас все ще існує радянська школа побудови армії
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Польовий командир "Курт": У нас все ще існує радянська школа побудови армії