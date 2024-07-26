Вбивство Фаріон: суд обирає підозрюваному запобіжний захід

Хронологія подій

13:50. У суді оголосили перерву до 16:00. Батько підозрюваного найняв сину приватного адвоката, тож сторона захисту очікує його прибуття. При цьому раніше повідомлялося, що у хлопця буде державний адвокат.

13:49. У відповідь на вимогу судді він назва своє повне ім'я - Зінченко В'ячеслав Федорович та дату народження - 03.04.2006. Він сказав, що на момент затримання проживав у місті Дніпро.

13:44. Засідання суду розпочато.

13:42. Суддя прийшов до зали.

13:30. Фігурант попросив 15 хвилин після суду, під час яких він "готовий розмовляти з усіма журналістами".

13:26. Підозрюваного привели до зали суду.

Фото: підозрюваного у вбивстві Фаріон привели до зали суду (РБК-Україна)

Вбивство Фаріон

Нагадаємо, що 19 липня 2024 року у Львові вбили українську мовознавицю Ірину Фаріон, коли вона чекала на таксі у дворі свого будинку. Зловмисник вистрілив жінці у голову з вогнепальної зброї. Після чого Фаріон госпіталізували у тяжкому стані й провели операцію, вона була переведена до реанімації і була в глибокій мозковій комі та на штучній вентиляції легень. Але через деякий час стало відомо, що медикам не вдалося врятувати потерпілу, 60-річна жінка загинула. 22 липня її поховали на Личаківському цвинтарі у Львові, провести Фаріон в останню путь прийшли тисячі людей.

Зазначимо, що справу правоохоронці перекваліфікували на ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ. Слідчі розглядають як імовірні версії вбивства громадсько-політичну діяльність мовознавиці та особисту неприязнь до неї. Також не відкидається і можливість російського сліду.

