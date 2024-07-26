Вбивство Фаріон: що відомо про розслідування та мотиви стрілка

Зміст

Про день вбивства і його планування

Вбивство громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон сталося 19 липня 2024 року на вул. Масарика у Львові. Невідомий вистрілив у скроню 60-річній жінці, коли та у дворі свого будинку чекала на таксі. Медики доставили її до лікарні у критичному стані та прооперували. Фаріон перебувала у глибокій мозковій комі та на штучній вентиляції легень. Але врятувати потерпілу не вдалося. Того ж вечора медики констатували її смерть, а поліція кваліфікувала злочин на умисне вбивство.

Після замаху в мережі почали поширювати світлини молодика у панамці й темних окулярах. Сусіди Фаріон розповіли, що впродовж тижня він ходив біля будинку де жила мовознавиця. Згодом поліція підтвердила, що саме цей хлопець є щонайменше одним підозрюваним у справі. Його оголосили в розшук.

Сьогодні, під час брифінгу правоохоронці розкрили більше деталей з хронологією подій та повідомили, що загалом в ході розслідування встановлено та опрацьовано понад 80 людей, схожих зовні на вбивцю. Поліція допитала 900 свідків по справі.

На місці була знайдена спортивна гільза, а не бойова. Наразі шукають, де ця куля (розміром 9х18) була придбана. В МВС не виключають, що вона була придбана на "чорному ринку".

Встановлено, що підозрюваний після прибуття до Львова отримав на "Новій пошті" маскувальні речі (серед них зокрема окуляри, накладну бороду, панаму), які носив наступні дні. Хлопець прибув до Львова 9 липня, де через систему інтернет-бронювання житла Booking він винайняв квартиру, а потім ще дві 14 липня та 19 липня. Усі вони були з балконами.

Фото: поліція показала кадри з камер спостереження, на яких підозрюваний хлопець (t.me/UA_National_Police)

Також відомо, що підозрюваний чекав на Фаріон у дворі її будинку близько двох годин, не сходячи з місця. У день вбивства він підійшов до жертви на відстань не більше двох метрів перед вистрілом. Момент не потрапив на камеру, але зафіксовані останні хвилини підготовки перед нападом.

Глава МВС Ігор Клименко заявив, що зброю, з якої вбили Фаріон, наразі не знайдено.

"Що стосується пістолета, то підозрюваний обмовився, що він його заховав", - міністр.

Зазначимо, що Фаріон поховали на Личаківському кладовищі у Львові 22 липня. Тоді тисячі львів’ян прийшли попрощатись із мовознавицею. Того дня підозрюваний втік з міста (він поїхав потягом до Дніпра).

Версії, мотиви та "російський слід"

Протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що слідство має кілька версій мотивів убивства мовознавиці. Серед основних - особиста неприязнь, громадська діяльність загиблої. Правоохоронці також не відкидають й "російського сліду" у цьому убивстві. В МВС також кажуть, що вбивство було сплановане й кілер щонайменше два місяці готувався до злочину.

Під час брифінгу у відповідь на питання РБК-Україна перший заступник голови Служби безпеки України Сергій Андрущенко сказав, що розглядається версія щодо причетності спецслужб Росії. Також перевіряється причетність затриманого до неонацистського руху у РФ.

Варто зауважити, що днями російські медіаресурси поширили відео, на якому відповідальність за вбивство Ірини Фаріон взяли на себе російські "націонал-соціалісти" з руху NS/WP. Вони начебто опублікували відео вбивства мовознавиці.

"Стосовно причетності вказаної особи здійснюється комплекс заходів. Вивчаємо його зв'язки на території України, так й за кордоном. Одна з версій - причетність спецслужб країни агресора до організації злочину", - розповів Андрущенко та додав, що розглядаються й інші злочини на території України, до яких міг бути причетний затриманий.

Примітно, що в телефоні підозрюваного знайшли цифрову книгу "Секретные инструкции ЦРУ и КГБ по сбору фактов, конспирации и дезинформации".

Що відомо про самого вбивцю та його родину

Затриманому 18 років і він є уродженцем Дніпра. Сьогодні йому оголосили підозру в умисному вбивстві. За словами глави МВС, є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у мовознавицю.

Журналісти "Схем" (Радіо Свобода) з’ясували, цей 18-річний хлопець навчався у Дніпровській гімназії № 62. Він займався футболом у Міській дитячо-юнацькій спортивній школі та грав у команді "МДЮСШ U-19". Також брав участь у турнірі на підтримку ЗСУ "Осінь 2022".

ЗМІ також зв’язались з батьком підозрюваного. У коментарі чоловік повідомив, що він служить, а сина давно не бачив, але про його затримання дізнався від дружини. За його словами, хлопець не говорив нічого, що б свідчило про неприязнь до Фаріон. З матірʼю журналістам поспілкуватися не вдалося - її телефон вимкнений.

Цікаво, що у телефоні молодика також знайшли прощальний лист на випадок, якщо щось пішло б "не за планом". В ньому він просить у батьків вибачення. У своїй записці він пише, що приховував це від сім'ї "заради їхньої безпеки" і тому, що не довіряв їм.

Фото: підозрюваний у вбивстві Фаріон написав прощальний лист (РБК-Україна)

Своєю чергою голова МВС розповів, що підозрюваного 10 годин везли з Дніпра до Львова і спілкувалися з ним. Зʼясувалося, що для хлопця усе було неочікувано, він не встиг надіслати навіть смс, бо спецназ працював швидко. Клименко каже, що наразі встановлюють місце, де фігурант міг навчатися стрілецькій справі.

"На думку слідства, вбивство було скоєно з переробленого пістолета", - повідомив міністр внутрішніх справ, пояснивши, що серед запитів у телефоні підозрюваного є перероблена зброя.

Додамо, що в розпорядження РБК-Україна потрапило фото, на якому можна побачити обличчя стрілка.

Фото: підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон (РБК-Україна)

У стрілка були й інші потенційні жертви, серед них нардеп

Правоохоронці встановили, що хлопець шукав інформацію про інших публічних осіб. Що свідчить про підготовку наступних вбивств. Міністр внутрішніх розповів, що 18-річний затриманий міг далі націлитися на нардепа Максима Бужанського та додав, що в пошуку фігуранта були й інші імена, але не назвав їх.

"Я думаю, що вона (Фаріон - ред.) була найбеззахиснішою серед усіх. Ми вам показали його пошукову табличку. Можу одне прізвище вам відкрити…Наступним у списку, кого він дивився, був Макс Бужанський, щодо всіх інших я промовчу", - сказав Клименко.