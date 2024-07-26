Вбивство Фаріон: прокуратура просить про арешт без застави для підозрюваного

Під час сьогоднішнього слухання прокурор звернувся до судді та попросив про запобіжний захід для підозрюваного у вигляді арешту без права внесення застави.

Такий запобіжний захід прокурор мотивував тим, що підозрюваний може вплинути на свідків, слідство або втекти, а також знищити речові докази.

Зауважимо, що підозрюваний під час розгляду справи відмовився відповідати на питання, які ставив суд.