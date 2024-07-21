Вбивство Фаріон: МВС оголосило прикмети підозрюваного

Нагадаємо, що у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що з'являється все більше даних щодо вбивці Фаріон. За його словами, розслідування цієї справи є складним процесом, але всі необхідні сили задіяні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні, 21 липня, у Львові пройшла церемонія прощання з Іриною Фаріон, яку в п'ятницю застрелив невідомий. Труну з тілом загиблої привезли в Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла. На прощанні було багато людей.

Похорон мовознавиці відбудеться в понеділок, 22 липня, о 14:00 у тому ж храмі.

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