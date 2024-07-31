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Вбивство дітей в Англії: неподалік місця трагедії сталися сутички з поліцією

Середа 31 липня 2024 01:53
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Вбивство дітей в Англії: неподалік місця трагедії сталися сутички з поліцією Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У вівторок біля мечеті в англійському місті Саутпорт, неподалік від того місця, де 29 липня під час уроку танців троє дівчат отримали смертельні ножові поранення в ході нападу, відбулися сутички поліції з неконтрольованим натовпом ультраправих. Демонстранти кидали пляшки та каміння в офіцерів поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Поліція повідомила, що натовп, імовірно, складався з прихильників ультраправої Англійської оборонної ліги, а заворушення були спричинені спекуляціями про підлітка, заарештованого після нападу на дітей, в результаті якого поранено 10 людей, семеро з яких перебувають у критичному стані.

"Було багато припущень і гіпотез щодо статусу 17-річного хлопця, який зараз перебуває під вартою в поліції, і деякі люди використовують це, щоб принести насильство та безлад на наші вулиці", — сказав помічник констебля Алекс Госс. "Ми вже говорили, що заарештована особа народилася у Великій Британії, і наразі припущення нікому не допомагають", - додав він.

AP пише, що невдовзі після того, як сотні людей у центрі Саутпорту провели мирне віче, щоб оплакувати жертв нападу, натовп біля мечеті став неконтрольованим. Демонстранти підпалили поліцейський мікроавтобус.

Офіцери охороняли територію під крики "Ні капітуляції!" і "Англійською до смерті!" Було чути вибухи петард, виття сирени, у небі літав вертоліт. Деякі офіцери отримали легкі поранення.

Нагадаємо, 29 липня на дитячу танцювальну майстерню в англійському місті Саутпорт напав підліток з ножем. Вчора повідомлялося про двох загиблих і 9 поранених дітей, також поранень дістали двоє дорослих, які намагалися за них заступитися.

Сьогодні поліція повідомила, що 9-річна Еліс Дасільва Агіар, 7-річна Елсі Дот Стенкомб і 6-річна Бебі Кінг померли від отриманих травм.

За підозрою у нападі затримано 17-річного підлітка. Поліція повідомила, що він народився в Кардіффі, Уельс, і роками жив у селі приблизно за 5 кілометрів від Саутпорта. Обвинувачення йому ще не висунули.

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