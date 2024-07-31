Вбивство дітей в Англії: неподалік місця трагедії сталися сутички з поліцією

У вівторок біля мечеті в англійському місті Саутпорт, неподалік від того місця, де 29 липня під час уроку танців троє дівчат отримали смертельні ножові поранення в ході нападу, відбулися сутички поліції з неконтрольованим натовпом ультраправих. Демонстранти кидали пляшки та каміння в офіцерів поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

Поліція повідомила, що натовп, імовірно, складався з прихильників ультраправої Англійської оборонної ліги, а заворушення були спричинені спекуляціями про підлітка, заарештованого після нападу на дітей, в результаті якого поранено 10 людей, семеро з яких перебувають у критичному стані.

"Було багато припущень і гіпотез щодо статусу 17-річного хлопця, який зараз перебуває під вартою в поліції, і деякі люди використовують це, щоб принести насильство та безлад на наші вулиці", — сказав помічник констебля Алекс Госс. "Ми вже говорили, що заарештована особа народилася у Великій Британії, і наразі припущення нікому не допомагають", - додав він.

AP пише, що невдовзі після того, як сотні людей у центрі Саутпорту провели мирне віче, щоб оплакувати жертв нападу, натовп біля мечеті став неконтрольованим. Демонстранти підпалили поліцейський мікроавтобус.

Офіцери охороняли територію під крики "Ні капітуляції!" і "Англійською до смерті!" Було чути вибухи петард, виття сирени, у небі літав вертоліт. Деякі офіцери отримали легкі поранення.