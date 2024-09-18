Вбивство на АЗС у Києві: стрілку повідомили про підозру за 4 статтями

Затриманому чоловіку, якого підозрюють у сьогоднішній стрілянині у Києві на території автозаправної станції та вбивстві, оголосили про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал поліції Києва.

У правоохоронних органах зазначили, що фігуранту інкримінують:

умисне вбивство з корисливих мотивів,

незаконне заволодіння транспортним засобом,

розбій,

та незаконне поводження зі зброєю.

У столичній поліції додали, що мотиви скоєного злочину наразі встановлюються.

Крім того, вказується, що слідство не виключає того, що зловмисник міг перебувати під дією психотропних або наркотичних речовин. Наразі очікуються результати медичного освідування, розповіли в правоохоронних органах.

"За вчинення ряду особливо тяжких злочинів фігуранту загрожує довічне позбавлення волі", - йдеться в заяві поліції.

Вбивство на АЗС Києва

У середу 18 вересня стало відомо про те, що у Києві вранці на території автозаправної станції 41-річний житель столиці пострілом з рушниці вбив 65-річного чоловіка.

Як розповіли в поліції, після цього нападник забрав сумку потерпілого та поїхав з місця події на його автівці. Проте вже за пів години він був затриманий поліцейськими неподалік від місця злочину.

Авто загиблого вдалося знайти на території гаражного кооперативу. Крім того, передали в правоохоронних органах, речі чоловіка разом із рушницею фігурант переклав до власного транспортного засобу. Слідчі вилучили їх як речові докази.

"Крім того, за результатами невідкладних обшуків в оселі фігуранта та в гаражному боксі, співробітники поліції виявили гранату та набої, їх походження наразі встановлюється", - йдеться в повідомленні поліції

У поліції Києва розповіли про затримання підозрюваного у вбивстві на АЗС та про деталі справи (фото: npu.gov.ua)

Раніше в Офісі генпрокурора розповіли, що за вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.