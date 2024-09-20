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Вбивство на АЗС у Києві: підозрюваному обрали запобіжний захід

Фото: підозрюваному у вбивстві чоловіка на АЗС у Києві обрали запобіжний захід (ілюстрація/Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві чоловіка на АЗС в Києві 18 вересня. Він залишиться під вартою до 16 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міськпрокуратуру.

"За клопотанням прокурорів Святошинської окружної прокуратури м.Києва 41-річному киянину, підозрюваному в умисному вбивстві пенсіонера на автозаправній станції, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 листопада 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваний жодних показань не дає, мотивів своїх вчинків не пояснює.

Вбивство на АЗС в Києві

Вранці 18 вересня вранці на Кільцевій дорозі на АЗС в Києві застрелили чоловіка. Як пізніше з'ясувалось, підозрюваний з гладкоствольною рушницею марки Derya Сarina X-Celerate CRX 201 в руках підійшов до 65-річного чоловіка, який збирався сісти у власний автомобіль марки Honda Accord.

Після короткого діалогу він здійснив смертельний постріл в голову власника машини, після чого забрав ключі від автомобіля, сумку з особистими речами, сів за кермо і поїхав з місця злочину.

Згодом стрілка затримали. Підозрюваному у вбивстві на АЗС в Києві оголосили про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Мова про підозру в умисному вбивстві з корисливих мотивів, розбої, незаконному заволодінні транспортним засобом та незаконному носінні і зберіганні боєприпасів. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

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