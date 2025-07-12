Вбивство у автомобілі в Києві: підозрюваний намагався втекти, його затримали в Одесі

У Деснянському районі Києва зранку 8 липня невідомий застрелив чоловіка у власному авто. Підозрюваним виявився іноземець, його затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Правоохоронці з’ясували, що потерпілий – 48-річний місцевий мешканець, знаходився у салоні мікроавтобусу, як в цей час до нього підійшов невідомий та двічі вистрелив зі зброї в його сторону, після чого втік. Унаслідок отриманих вогнепальних поранень чоловік загинув на місці події.

"За результатами спецоперації ми розшукали та вилучили ймовірне знаряддя злочину, якого зловмисник позбувся. Підозрюваний використовував засоби маскування та в той же день виїхав до Одеси, фігуранта затримали у готелі. Ним виявився 41-річний іноземець", - зазначив начальник кримінальної поліції Києва Андрій Гарастюк.

Слідчі Деснянського управління поліції повідомили зловмиснику про підозру за статтею про умисне вбивство, вчинене на замовлення.

Наразі зловмисник перебуватиме під вартою. За скоєне йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Що передувало

Нагадаємо, що у Деснянському районі Києва зранку 8 липня невідомий застрелив чоловіка у власному автомобілі.

Попередньо правоохоронці зʼясували, що до припаркованого на вулиці авто, в салоні якого перебував чоловік, підійшов невідомий та вистрелив зі зброї, після чого втік. Від отриманого вогнепального поранення потерпілий загинув.

Інциденти зі зброєю

Нагадаємо, що на початку червня підліток в одній зі шкіл Львова вчинив стрілянину посеред класу. Поліцейські встановили учня, який відкрив вогонь. Один із хлопців приніс у навчальний заклад пристрій для відстрілу металевих кульок пневматичної дії, який належить його батькові.

Також раніше повідомлялось, що у центрі Одеси 27 червня сталася стрілянина. Унаслідок інциденту є поранений. За попередньою інформацією правоохоронців, між місцевим жителем стався конфлікт із невідомими, під час якого його було поранено зі зброї.