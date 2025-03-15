Вбивство активіста Ганула в Одесі та нові удари СБУ по території Росії: новини за 14 березня

Вбивство активіста Ганула
Вдень 14 березня у центрі Одеси застрелили чоловіка. Спочатку поліція не називала імені загиблого, однак джерела РБК-Україна повідомили, що мова йде про активіста Дем'яна Ганула.
Як розповіли правоохоронці, чоловіка застрелили у Приморському районі міста. Повідомлення поліції про напад надійшло о 10:30. Вбивця втік з місця злочину.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко взяв під особистий контроль розслідування справи, а Національна поліція повідомила про відкриття кримінального провадження за фактом вбивства одеського громадського діяча.
Згодом правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві активіста Ганула. Ним виявився чоловік 1978 року народження. Правоохоронці не називають ім'я ймовірного стрілка, але, за даними джерел РБК-Україна, підозрюваний - Сергій Шалаєв. Також було знайдено зброю, якою, ймовірно, скоєно злочин.
За словами голови Національної поліції Івана Виговського, ймовірний стрілок - військовий, який самовільно залишив частину.
Детальніше про те, хто такий активіст Демʼян Ганула, та як сталось його вбивство - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Дрони СБУ уразили дві газокомпресорні станції та склад ракет у Росії
Дрони Служби безпеки України днями атакували Тамбовську, Саратовську й Бєлгородську область РФ.
Далекобійні безпілотники уразили дві газокомпресорні станції - "Давидовская" у Тамбовській області й "Новопетровская" у Саратовській.
На відео видно влучення безпілотників у промислове обладнання станцій та потужні вибухи.
Також дрони атакували польовий склад ракет для комплексів С-300/С-400 поблизу населеного пункту Радьковка, Бєлгородська область.
Після влучання розпочалась активна детонація боєприпасів.
Росіяни вдарили по житловому кварталу у Кривому Розі
Російські війська ввечері 14 березня завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Окупанти влучили у центр житлового кварталу, постраждало восьмеро людей.
За попередніми даними, росіяни вдарили по Кривому Рогу балістичними ракетами "Іскандер-М". Одне влучення в нічний клуб у щільній багатоповерховій забудові, друге - в об'єкт цивільної інфраструктури.
Трамп: у понеділок дізнаємося більше щодо перемир'я між Україною та Росією
За словами американського президента Дональда Трампа, США досягли угоди про припинення вогню з українською стороною. Наразі триває робота з Росією.
На думку Трампа, на цей час робота з російською стороною просувається "добре".
"У нас є угода про припинення вогню з українською групою, і ми також намагаємося досягти цього з Росією - і я думаю, поки що все пройшло добре. Ми дізнаємося трохи більше в понеділок", - зауважив він.
Він зазначив, що тепер США прагнуть переконати Росію погодиться на припинення вогню. І з цього питання вже були дуже хороші переговори.
"У нас були дуже хороші розмови про це. Ми отримали кілька дуже хороших відповідей", - розповів Трамп.
Трамп закликав Путіна зберегти життя українських військових: що відповів диктатор
Російський диктатор Володимир Путін запропонував українським військовим, які перебувають у Курській області, здатися у полон. Такою була його відповідь на заклик президента США Дональда Трампа.
"У зв'язку з цим наголошу, що в разі складання зброї та здачі в полон їм буде гарантовано життя і гідне поводження відповідно до норм міжнародного права і законів Російської Федерації", - цинічно сказав Путін.
Генштаб спростував заяви про "оточення" українських військ у Курській області
Як зазначили в Генштабі ЗСУ, інформація про нібито оточення українських підрозділів у Курській області не відповідає дійсності. Такі повідомлення розповсюджуються російською пропагандою.
Ситуація за добу суттєвих змін не зазнала, а бойові дії в операційній зоні угруповання військ "Курськ" продовжуються.
У Генштабі уточнили, що Сили оборони здійснили перегрупування та відійшли на більш вигідні рубежі оборони. Вони виконують визначені їм завдання на території Курської області.
"Наші воїни відбивають наступальні дії противника та завдають йому ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї. Від початку поточної доби на Курському напрямку відбувалося 13 бойових зіткнень. Загроза оточення наших підрозділів відсутня", - повідомили в Генштабі.