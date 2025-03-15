Вбивство активіста Ганула в Одесі та нові удари СБУ по території Росії: новини за 14 березня

Вбивство активіста Ганула

Вдень 14 березня у центрі Одеси застрелили чоловіка. Спочатку поліція не називала імені загиблого, однак джерела РБК-Україна повідомили, що мова йде про активіста Дем'яна Ганула.

Як розповіли правоохоронці, чоловіка застрелили у Приморському районі міста. Повідомлення поліції про напад надійшло о 10:30. Вбивця втік з місця злочину.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко взяв під особистий контроль розслідування справи, а Національна поліція повідомила про відкриття кримінального провадження за фактом вбивства одеського громадського діяча.

Згодом правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві активіста Ганула. Ним виявився чоловік 1978 року народження. Правоохоронці не називають ім'я ймовірного стрілка, але, за даними джерел РБК-Україна, підозрюваний - Сергій Шалаєв. Також було знайдено зброю, якою, ймовірно, скоєно злочин.

За словами голови Національної поліції Івана Виговського, ймовірний стрілок - військовий, який самовільно залишив частину.

Детальніше про те, хто такий активіст Демʼян Ганула, та як сталось його вбивство - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Дрони СБУ уразили дві газокомпресорні станції та склад ракет у Росії

Дрони Служби безпеки України днями атакували Тамбовську, Саратовську й Бєлгородську область РФ.

Далекобійні безпілотники уразили дві газокомпресорні станції - "Давидовская" у Тамбовській області й "Новопетровская" у Саратовській.

На відео видно влучення безпілотників у промислове обладнання станцій та потужні вибухи.

Також дрони атакували польовий склад ракет для комплексів С-300/С-400 поблизу населеного пункту Радьковка, Бєлгородська область.

Після влучання розпочалась активна детонація боєприпасів.

Росіяни вдарили по житловому кварталу у Кривому Розі

Російські війська ввечері 14 березня завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Окупанти влучили у центр житлового кварталу, постраждало восьмеро людей.

За попередніми даними, росіяни вдарили по Кривому Рогу балістичними ракетами "Іскандер-М". Одне влучення в нічний клуб у щільній багатоповерховій забудові, друге - в об'єкт цивільної інфраструктури.

Трамп: у понеділок дізнаємося більше щодо перемир'я між Україною та Росією

За словами американського президента Дональда Трампа, США досягли угоди про припинення вогню з українською стороною. Наразі триває робота з Росією.

На думку Трампа, на цей час робота з російською стороною просувається "добре".

"У нас є угода про припинення вогню з українською групою, і ми також намагаємося досягти цього з Росією - і я думаю, поки що все пройшло добре. Ми дізнаємося трохи більше в понеділок", - зауважив він.

Він зазначив, що тепер США прагнуть переконати Росію погодиться на припинення вогню. І з цього питання вже були дуже хороші переговори.

"У нас були дуже хороші розмови про це. Ми отримали кілька дуже хороших відповідей", - розповів Трамп.

Трамп закликав Путіна зберегти життя українських військових: що відповів диктатор

Російський диктатор Володимир Путін запропонував українським військовим, які перебувають у Курській області, здатися у полон. Такою була його відповідь на заклик президента США Дональда Трампа.

"У зв'язку з цим наголошу, що в разі складання зброї та здачі в полон їм буде гарантовано життя і гідне поводження відповідно до норм міжнародного права і законів Російської Федерації", - цинічно сказав Путін.

Генштаб спростував заяви про "оточення" українських військ у Курській області

Як зазначили в Генштабі ЗСУ, інформація про нібито оточення українських підрозділів у Курській області не відповідає дійсності. Такі повідомлення розповсюджуються російською пропагандою.