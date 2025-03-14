Вбивство активіста Ганула в Одесі: стало відоме імʼя стрілка
Українські правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві активіста Дем'яна Ганула. Ним виявився чоловік 1978 року народження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нацполіції України та пресслужбу СБУ.
Правоохоронці не називають ім'я ймовірного стрілка, але, за даними джерел РБК-Україна, підозрюваний - Сергій Шалаєв.
У Нацполіції зазначають, що інформація про стрілянину в Приморському районі Одеси надійшла близько 10:30. Невідомий вистрілив у перехожого, внаслідок чого той загинув. Стрілець втік з місця події.
Після цього поліція спільно з СБУ провела комплекс слідчо-оперативних заходів. Менш ніж за п'ять годин після вбивства підозрюваного було затримано.
"Це - місцевий житель 1978 року народження. Поліція вилучила в нього зброю та гранату", - зазначають поліцейські.
У СБУ уточнили, що у вбивстві підозрюють 46-річного дезертира. Правоохоронці опрацьовують можливі мотиви злочину, у тому числі версії щодо замовного характеру вбивства, а також "російського сліду".
За фактом вбивства поліцейські відкрили провадження за п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене на замовлення).
Наразі з підозрюваним працюють слідчі. Вирішується питання про повідомлення йому підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Убивство Ганула
Нагадаємо, сьогодні, 14 березня, у центрі Одеси сталася стрілянина. За інформацією ЗМІ, чоловік двічі вистрілив з короткоствольної зброї в перехожого. Пізніше стало відомо, що стріляли в активіста Дем'яна Ганулу, він загинув.
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко підкреслив, що він бере розслідування під особистий контроль.
Також чиновник спростував вкидання про те, що стрілець нібито був одягнений у військову форму.
Детально про інцидент - у матеріалі РБК-Україна.
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