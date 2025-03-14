UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Вбивство активіста Ганула: Клименко взяв розслідування під особистий контроль

Фото: Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

До Одеси направлено слідчо-оперативну групу, а також полк Національної поліції через вбивство активіста Дем'яна Ганула. Справа перебуватиме під контролем голови МВС Ігоря Клименка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Клименка під час години запитань до уряду.

"Щодо вбивства громадянина Ганула в місті Одеса. З центральним апаратом Нацполіції сформована слідчо-оперативна група з кращих працівників, вона вже вирушила до Одеси. Також до міста Одеса направлено полк Національної поліції... Я беру під особистий контроль розслідування, розкриття цього злочину", - заявив Клименко. 

У Telegram-каналі Клименко додав, що йому доповіли усю інформацію, яку вдалось зібрати станом на зараз та заявив про "конкретні зачіпки". Наразі оперативники й слідчі поліції працюють над встановленням особи стрільця та його затримання. 

"Додатково зауважу, що інформація про те, що стрілець був одягнути у військову форму НЕ відповідає дійсності.  Прохання користуватися лише інформацією з офіційних джерел", - відзначив він. 

Вбивство активіста Ганула 

Сьогодні, 14 березня, в центрі Одеси застрелили чоловіка. У пресслужбі поліції спочатку не називали ім'я загиблого, однак джерела РБК-Україна повідомили, що мова йде про активіста Дем'яна Ганула. 

Згідно з даними правоохоронців, чоловіка застрелили у Приморському районі міста. Повідомлення поліції про напад надійшло о 10:30. 

Вбився втік з місця злочину. Наразі встановлюються усі обставини ситуації. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ УкраїниОдеса