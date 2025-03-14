Вбивство активіста Ганула: Клименко взяв розслідування під особистий контроль

До Одеси направлено слідчо-оперативну групу, а також полк Національної поліції через вбивство активіста Дем'яна Ганула . Справа перебуватиме під контролем голови МВС Ігоря Клименка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Клименка під час години запитань до уряду.

"Щодо вбивства громадянина Ганула в місті Одеса. З центральним апаратом Нацполіції сформована слідчо-оперативна група з кращих працівників, вона вже вирушила до Одеси. Також до міста Одеса направлено полк Національної поліції... Я беру під особистий контроль розслідування, розкриття цього злочину", - заявив Клименко.

У Telegram-каналі Клименко додав, що йому доповіли усю інформацію, яку вдалось зібрати станом на зараз та заявив про "конкретні зачіпки". Наразі оперативники й слідчі поліції працюють над встановленням особи стрільця та його затримання.

"Додатково зауважу, що інформація про те, що стрілець був одягнути у військову форму НЕ відповідає дійсності. Прохання користуватися лише інформацією з офіційних джерел", - відзначив він.

Вбивство активіста Ганула

Сьогодні, 14 березня, в центрі Одеси застрелили чоловіка. У пресслужбі поліції спочатку не називали ім'я загиблого, однак джерела РБК-Україна повідомили, що мова йде про активіста Дем'яна Ганула.

Згідно з даними правоохоронців, чоловіка застрелили у Приморському районі міста. Повідомлення поліції про напад надійшло о 10:30.

Вбився втік з місця злочину. Наразі встановлюються усі обставини ситуації.